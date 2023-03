“Los mineros pidiendo garantías para trabajar”: alcalde de Caucasia

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Caucasia, Antioquia, Jefferson Sarmiento, entregó detalles sobre la protesta de mineros de esta zona del país y las versiones que señalan que también se trata de una presión del Clan del Golfo.

“Hoy quienes se están manifestando son los mineros pidiendo garantías al Gobierno nacional para poder trabajar”, señaló el mandatario.

Sin embargo, no desconoció que en la zona hay grupos armados ilegales, pero hizo un llamado a no descontextualizar la realidad de este sector y son las garantías que piden para poder trabajar.

“Yo en la mesa no me he sentado con ningún integrante de un grupo, me he sentado con los mineros. Yo no me he sentado con bandidos”, dijo.

Publicidad

"Cada día se ven menos policías y militares en carreteras": Fedetranscarga, preocupado por seguridad de camioneros

De otro lado, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, se mostró preocupado por la seguridad en las vías del país y lo que han significado además un retraso en la entrega de carga.

“Este año van 150 bloqueos en todo el país. Estamos siendo muy ineficientes con el transporte de la mercancía (…) cada día nos tienen más arrinconados”, dijo.

Publicidad

Sobre la protesta en Antioquia dijo que la situación es complicada, “en este caso de Caucasia, los conductores están desde el 2 de marzo sin alimento, sin plata y desesperados. Peor aún, estamos vulnerables a que de pronto nos vandalicen los carros”.

Escuche la entrevista: