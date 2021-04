Los testimonios de los raizales que no han conseguido trabajo 5 meses después del huracán Iota

Darlene Fonseca es madre de dos pequeños y no tiene trabajo desde que el huracán Iota golpeó la isla de Providencia con contundencia en noviembre del pasado 2020.

Trabajaba como estilista, pero hoy no hay salones de belleza abiertos en la isla.

Vivo de las ayudas que dan y nada más. Aquí nadie tiene trabajo, mi papá está en un taller, se le fue todo, lo poquito que consigue de pronto semanal, unos 100.000, 200.000 pesos no es seguro, porque es un taller y no todo el mundo tiene plata para arreglar ahora. Él es latonero y pintor pero de resto aquí nadie trabaja, todos estamos aquí desempleados dijo Fonseca.

Escuchar “todos estamos desempleados” es una frase dura, pero que no se aleja mucho de la realidad.

En BLU Radio recorrimos la isla y encontramos más testimonios como el de Lucia Taylor Archibold. El huracán voló en pedazos su local de comidas rápidas y hoy trabaja vendiendo fritos a sus vecinos y al personal que llega a la isla para trabajar en la reconstrucción.

Publicidad

“Bueno, tratar de sobrevivir, pues yo me he dedicado a hacer empanadas para vender en la mañana para ayudar con la familia porque no se puede hacer nada más”, dijo.

Foto: BLU Radio

“También tenía un negocio de venta de empanadas y comidas rápidas, pero se destruyó el local totalmente entonces tengo que poner una mesa al lado de la carretera para hacer las ventas en la mañana”, insistió.

Le preguntamos ¿cómo está su familia?, ¿Qué está haciendo el resto de los integrantes para obtener el sustento diario?

“Están sin trabajo y todos nos hemos colaborado en la venta de fritos”, dice Lucía.

Publicidad

¿Y la familia de Darlene Fonseca?

“Mi mamá, pues ella antes trabajaba en cocina, pero desde que se enfermó no ha podido y algunos que eran contratistas de la Alcaldía no han conseguido contratos ahí todavía. Y ya, pues mi hijo, uno de ellos que pesca y eso no es todos los días, a veces va, le compran el producto y a veces no, entonces no es algo cómo seguro”, indicó Darlene.

Los pescadores también se han visto afectados, como es el caso de Silvestre quien le quita las escamas a los pargos y los prepara para vender con la inquietud de si logrará o no en las horas de la tarde; la libra es a 13.000. Dice que como pescadores no han recibido el apoyo que esperaban del Gobierno.

“Uno espera que lleguen con alguna ayuda pero no, el Gobierno no ayuda, a uno le toca mirar cómo sobrevivir”, dijo Silvestre.

Publicidad

Edinson Patermina por su parte, dice que está listo para trabajar, quiere apoyar en la reconstrucción, pero le respondieron que la mano de obra ya está contratada.

“Estamos listos para trabajar en Providencia, pero no nos contratan, prefieren traer de otras ciudades a los que van a construir, los traen con todo pago”, precisó Patermina.

Esto responde el Gobierno: la gerente para la reconstrucción Susana Correa aseguró que para las labores de reparación de vivienda se contrataron 9 constructoras privadas.

“Lo que suponemos y tenemos claro es que ellos traen exactamente la fuerza laboral que hay en San Andrés, disponible para esto y también lo que quedamos es que se contrataría toda la fuerza laboral de Providencia”, dijo.

“Esa fuerza laboral no es mucha, hay que dejarlo claro, pero tanto Fontour para arreglar los establecimientos del sector turístico como el consorcio de las viviendas nuevas tiene claro que si logra encontrar personas que conozcan de construcción serán contratadas acá en la isla”, añadió.

Publicidad

El turismo que era uno de los sectores que más generaba ingresos en la isla también sigue afectado, sin la reconstrucción avanzada en un gran porcentaje y con la capacidad de Providencia enfocada en estas labores la visita para el descanso y el disfrute de este paraíso no han sido tentadores para los viajeros.