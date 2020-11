Luis Alberto Moreno descarta ser embajador en Washington; tampoco le interesa ser presidente

Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), descartó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire la posibilidad de convertirse en embajador de Colombia ante Washington o aspirar a la Presidencia en el año 2022.

“Yo terminé un ciclo de la vida pública, no lo aceptaría y no me interesa. No voy a ser embajador en Washington ni en ninguna parte”, expresó.

Moreno aseguró que después de tantos años haciendo cosas, se puso en la tarea de no hacer nada durante seis meses. “Estoy gozando de esta posibilidad. Haré cosas alrededor de la filantropía que tienen que ver con Colombia, participaré en juntas directivas de empresas globales, daré conferencias, escribiré un libro, eso es lo que estaré haciendo”, añadió.

Sobre la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos dijo que lo conoció hace 22 años cuando el partido demócrata no tenía mayorías en el Senado, y en el momento en que Colombia solo recibía 5 millones de dólares de aporte del país norteamericano.

“Con el tiempo él se fue convirtiendo en uno de los principales amigos y defensores del Plan Colombia”, recordó.

Para Moreno, el presidente Biden sabe que Colombia “es una piedra angular en toda la visión que tiene de América Latina de una región de ingreso medio que puede desarrollarse más rápido y que requiere de una atención especial”.

