¡Mamola! Responde Petro a quienes dicen que llegará la ultra derecha a borrar lo que hizo

El presidente Gustavo Petro estuvo este jueves en un evento con algunas cooperativas en Ibagué, Tolima. Allí volvió a defender la reforma a la salud, a la educación, la reforma pensional y otras de las propuestas de su Gobierno. Sin embargo, también se refirió a los pronunciamientos de algunos sectores que consideran que el presidente Petro está perdiendo apoyo.

"Ya andan soñando por ahí algunos que no que se le pasa la moda a la gente y que ya no quieren el cambio y quieren el pasado; que les gusta al pueblo colombiano que fusilen a los jóvenes en las calles, que le gusta al pueblo colombiano que le echen látigo a los jovencitos en los CAI de los barrios, que le gusta al pueblo colombiano que nos matemos entre nosotros mismos y que bombardeemos nuestras veredas y fumiguemos los campos" señaló Petro.

Por otro lado el presidente Petro aseguró que su Gobierno no es una moda y que llegaron para empezar el cambio de una era, también cuestionó a algunos gobiernos anteriores.

"Que es que nos gusta que 6.402 jóvenes hijos de la patria sean fusilados, no señores, nosotros no tenemos que volver a ese pasado de mafiosos en el poder, nosotros lo que tenemos es que construir una democracia profunda y una democracia es el poder del pueblo" explica el presidente.

Por último respondió a quienes aseguran que después de que pase el periodo presidencial llegará un Gobierno de derecha en Colombia y también a quienes consideran que el presidente y su gabinete no actúa con rapidez.

"Que este Gobierno comete errores y no se mueve rápido pues claro, porque es que el pueblo tiene que moverse más rápido que el Gobierno, para que el Gobierno pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel y no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento, es irreversible. ¿Que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el Gobierno? ¡Mamola! el pueblo no se rinde" dijo Petro.

