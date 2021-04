Marchar se podrá en cualquier momento, salvar una vida no: ministro del Interior sobre paro

El ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió en #MeridianoBLU a la convocatoria de paro del próximo 28 de abril. El funcionario fue enfático en destacar que, pese a que "la protesta es un derecho" y siempre será "bienvenida de manera que se organice de forma no violenta", asegura que estos momentos de pandemia deben de ser "de prudencia y reflexión".

"Marchar se podrá en cualquier momento, salvar una vida no. Estamos viendo que pueden haber unos temas importantes los que plantean las centrales, pero tenemos que entender el momento que atravesamos como nación. No puede ser más fuerte el momento político que el deber de salvar vidas", indicó el ministro en BLU Radio.

"Debemos pensar si es el momento apropiado para generar una aglomeración que pone en riesgo la vida de todos los colombianos", afirmó Palacios.

El ministro recordó que actualmente el país presenta "una positividad alta" y "unas cepas que generan contagios más rápidos".

Sobre el pedido de los organizadores del paro de retirar el proyecto de reforma tributaria

"Ese es un paro que lo están convocando desde hace mucho tiempo. Si uno ve las razones de la convocatoria no entraríamos a ese debate. Esto no es un toma y dame, estamos hablando del país, de que estamos poniendo en riesgo, hay que pensar si es el momento adecuado de generar una aglomeración que pueda poner en riesgo la vida de los colombianos y eso no es cosa menor", enfatizó el funcionario.

En búsqueda de un consenso

"Estamos buscando es un consenso para una reforma que es necesaria e inaplazable, no tenemos opción como país sino avanzar en una reforma con una concertación que atienda todas las preocupaciones de todos lo sectores y partidos políticos y que, con nueva propuestas, podamos avanzar en la modificación de una ponencia que logre el consenso de la gran mayoría de las fuerzas políticas", indicó el ministro.

Escuche aquí la entrevista completa: