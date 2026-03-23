Más de 3,2 millones de vehículos se han movilizado por las vías del país en este puente festivo

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante este puente festivo se han movilizado más de 3,2 millones de vehículos por las carreteras del país. Sin embargo, la temporada de lluvias ha dejado afectaciones en al menos 10 departamentos, con 26 cierres viales: cinco totales y 21 parciales.

Los cierres totales se registran en Huila, Urabá, Nariño y Córdoba. Por su parte, los cierres parciales se presentan en Boyacá, Huila, Risaralda, Santander, Antioquia, Urabá, Casanare y Magdalena, lo que mantiene en alerta a las autoridades y obliga a los conductores a planear sus recorridos con anticipación.

Restricciones puente festivo Foto: MinTransporte

Según el director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Alonso Parra, el Plan Éxodo registra cifras preliminares altas con corte a la mañana de este lunes festivo. Cerca de 509 mil vehículos se movilizaron en Bogotá (331 mil saliendo y 177 mil ingresando). En Cundinamarca, en tanto, salieron aproximadamente 645 mil vehículos e ingresaron 267 mil.

Sobre el Plan Retorno, las autoridades señalaron que desde el domingo comenzó un importante ingreso de vehículos a Bogotá. Aunque el flujo fue constante, se presentó congestión en la Autopista Sur, especialmente hacia Soacha, debido al siniestro de un tractocamión en el sector de Boquerón, que generó cierres durante varias horas. Sin embargo, tras la habilitación de la vía, el tráfico se normalizó.



La restricción aplica en diferentes corredores viales. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Por otro lado, este lunes 23 de marzo rige el pico y placa regional. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas pares, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., placas impares. Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche no habrá restricción, aunque la recomendación es planear el viaje con tiempo y revisar el estado de las vías.

Finalmente, además del pico y placa regional, también aplica una restricción para vehículos de carga en todo el país: desde las 10:00 de la mañana y hasta las 11:00 de la noche no podrán movilizarse por las vías nacionales. La medida busca facilitar el flujo vehicular durante el retorno masivo de viajeros.