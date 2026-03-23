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Blu Radio  / Nación  / Más de 3,2 millones de vehículos se han movilizado por las vías del país en este puente festivo

Más de 3,2 millones de vehículos se han movilizado por las vías del país en este puente festivo

A esta hora se registra normalidad en las principales vías de ingreso a Bogotá, pero se espera aumento de la congestión hacia el mediodía por el regreso de viajeros.

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