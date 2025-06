Mauricio Cárdenas dice que no asistirá a reunión con Gobierno: “Es hora de que hable con la verdad”

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas anunció que no asistirá a la reunión convocada por el Gobierno Nacional con los candidatos presidenciales, tras el atentado ocurrido contra el también aspirante Miguel Uribe. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Cárdenas fue contundente al señalar que es el Gobierno quien debe dar explicaciones y asumir su papel en medio de la creciente incertidumbre.

“No creo que tenga sentido ir a una reunión ahora. El que tiene que hablar es el Gobierno. Es hora de que hable con la verdad”, sentenció Cárdenas.

Colombia “a la deriva”: Cárdenas crítica al liderazgo de Petro

En sus declaraciones, Mauricio Cárdenasno solo confirmó su decisión de no asistir al encuentro con el ministro del Interior, sino que ofreció un diagnóstico alarmante sobre la situación del país. “Colombia está a la deriva, necesita un nuevo tipo de liderazgo. El liderazgo del presidente Petro ha fallado”, aseguró.

El exministro de Hacienda y actual precandidato presidencial lamentó que el Ejecutivo se haya mantenido distante frente a un hecho que calificó como grave e intimidante para la democracia. “El Gobierno no está dando información, no está haciendo el liderazgo. Nos sentimos un poco a la deriva”, expresó.

El impacto emocional y político del atentado a Miguel Uribe

Cárdenas expresó su solidaridad con la familia del candidato afectado: “Estuve esta mañana saludando a su señora. Lo primero es rodear a la familia, orar por su vida, pedir un milagro”, dijo.

El ataque, cuyo móvil aún no se ha esclarecido, ha generado una ola de preocupación en todos los sectores políticos. Cárdenas lo interpretó como un intento de sembrar miedo entre los opositores: “Buscan intimidar, generar zozobra, que algunas personas desistan. Pero en mi caso produce el efecto contrario: me compromete más”.

Publicidad

Mauricio Cádenas exige garantías claras y protección para candidatos

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la falta de medidas de protección para los candidatos. “Yo no tengo ninguna protección. Ni me la han ofrecido ni nadie me ha llamado”, denunció el precandidato, en un claro llamado de atención al Estado.

Además, criticó la forma en que el presidente Petro se ha referido a la oposición.

Utiliza un lenguaje agresivo, amenazante. Nos llama verdugos. Eso no ayuda a construir democracia afirmó Mauricio Cárdenas

Generación en alerta: el miedo de los jóvenes

Mauricio Cárdenas compartió un momento personal para evidenciar cómo la situación actual afecta a las nuevas generaciones. “Mi hija de 20 años me decía: ‘Papá, no puedo dormir’. Yo le respondí: vamos a luchar y a trabajar, no vamos a dejar que el país retroceda 40 años”, narró.

Publicidad

Su llamado fue también una reflexión sobre la responsabilidad generacional. “Estamos aquí para poner el pellejo, para que los jóvenes de Colombia no vivan lo que nosotros vivimos en los 80”, señaló.

Cárdenas fue enfático al decir que el país no necesita más “espectáculos” ni retórica vacía. “Que el Gobierno hable en español, no en árabe. Que diga lo que sabe y lo que no sabe sobre el atentado. Que diga qué va a hacer”, exigió.

Para el precandidato, es momento de hablar con franqueza al país. “No nos prestemos para un entretenimiento más. Pongamos el foco donde debe estar: en el presidente, en el ministro del Interior, en el de Defensa”.