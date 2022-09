“Me da miedo que lo maten o mate a alguien": joven que agredió a policía en Chía está desaparecido

Carlos Andrés Serrano, el joven que agredió a un auxiliar de la Policía en Chía, Cundinamarca, está desaparecido. Según denuncia de la mamá, Olga Lucía Henao, al término de la audiencia judicial donde se determinó que era inimputable por sus problemas mentales, los policías no se hicieron cargo de él como ordenó la jueza del caso y lo dejaron a su suerte.

El caso del joven se hizo viral el pasado 25 de agosto, cuando empezó a circular en Twitter un video del suyo en el que gritaba y golpeaba a un auxiliar de la Policíaq que le pidió identificarse. Tras el rechazo que generaron las imágenes, las autoridades capturaron a Serrano, fue privado transitoriamente de la libertad para que respondiera por el presunto delito de agresión a servidor público.

Estos son los límites garantistas que no se pueden volver paisaje en este país… un agente de la @PoliciaColombia que no responda a estas agresiones por miedo a que se le venga encima hasta la Corte Interamericana… pic.twitter.com/kOlkcH9Ne6 — Diana Mejía Barón 🎙🎯 (@DianaMejiaBaron) August 25, 2022

Al mismo tiempo, la mamá del joven, supo por fin noticias de su hijo, que llevaba desaparecido varios meses y la última información que poseía era que había sido visto en Tolima.

"Me llamaron de la UPJ, me dijeron que lo tenían capturado. Yo pregunté por qué, me dijeron que él había agredido a un funcionario público. Hablé con él, empezó a hablar incoherencias porque él tiene una enfermedad psiquiátrica. Me dijo que estaba comprando un ganado, yo le seguí la corriente, porque conozco su enfermedad y sé que la forma de hablarle es seguirle el hilo conductor", contó la madre del joven.

Por petición de la policía a cargo, Henao le contó el diagnóstico psiquiátrico de su hijo, el cual lo aqueja, según su testimonio, tras sufrir un grave accidente de tránsito. Fue así como la mujer le envió la historia médica de Carlos Andrés Serrano, donde constaba que es una persona psicótica, maniática y bipolar; además, tiene hemofilia, lo que complica su situación si llegase a ser herido de cualquier forma.

La jueza del caso, en el transcurso de la diligencia de imputación de cargos, constató que Carlos Andrés Serrano tenía graves problemas mentales. Prueba de ello fue la incoherencia constante que manifestaba en la audiencia.

Al terminar la audiencia, la jueza dio a conocer que el joven era inimputable, por lo que se le otorgó la libertad. Esto quedó totalmente de presente durante el trámite de imputación de cargos, que no se pudo adelantar ante la incoherencia del acusado, quien durante varios momentos del trámite procesal se veía con la mirada perdida y fuera de sí.

Tras otorgarle la libertad, la funcionaria judicial le ordenó a la Policía buscar a la familia para que fuera conducido nuevamente al hogar. Sin embargo, de acuerdo con Henao, los policías encargados de su custodia no la contactaron y simplemente lo dejaron ir sin más a su suerte. Hasta el momento, su paradero es un misterio.

Henao dijo que la EPS a la que está afiliada no le quiere dar un sitio de permanencia de larga estancia a su hijo. Además, reveló que la enfermedad que él padece es progresiva, lo que la tiene altamente preocupada ya que según uno de los médicos que lo trató, él es "una bomba de tiempo".

"El médico me dijo que Carlos Andrés era un peligro para la sociedad, que por su enfermedad él era una bomba de tiempo, que era progresiva. Lo que pasa es que a pesar de su enfermedad él también consume drogas. Eso hace que sea una locura su cabeza, obviamente la enfermedad está haciendo un daño y los estupefacientes están haciendo otro", reveló la mujer.

Olga Lucía Henao contó que en medio de su condición, su propio hijo la terminó agrediendo, así como a otras personas a lo largo del paso del tiempo. Entre ellas, una joven y un hombre a quién le cortó la cara.

Según la mamá del joven que se hizo famoso por agredir al auxiliar de Policía en Chía, el problema de su hijo empezó a los 15 años en un siniestro vial, cuando se estalló el hígado, el bazo y el páncreas, por lo que estuvo más de 15 días en coma. "Él no ha podido asimilar que fue un accidente de tránsito, se murió el papá de una amiga de él. Ahí empezó esa historia de horror que estamos viviendo", contó.

“Me da miedo de que me lo maten o él mate a alguien. Les pido a todas las personas que si ven a mi hijo, una información coloqué en Facebook un video con mi número telefónico, ayúdenme, soy una madre que está preocupada", concluyó Henao.