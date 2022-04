"Me llamaron diciendo que necesitaban a King Kong": Francia Márquez en su gira por Boyacá

Francia Márquez , candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, estuvo recorriendo varios municipios de Boyacá y dio a conocer, desde Tunja, que fue víctima nuevamente de un acto de racismo.

"Hace un rato mientras estaba almorzando me entró una llamada y la contesté y cuando pregunté quién habla, me dijeron con quién hablo, le dije a quién necesita y saben qué me respondieron: a King Kong. Eso a mí no no me quita las fuerzas, eso a mí no me desanima, por supuesto eso duele, eso lástima, eso hiere", señaló la candidata.

Márquez señaló, además, que esas personas que vienen realizando estos ataques, deben también sanar para que no sigan haciendo este tipo de daños.

En su gira por tierra boyacense, Francia recalcó además la importancia del papel de los campesinos en la lucha por acabar el hambre en el país.

