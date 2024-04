Minciencias insiste que enseñó en Harvard con carta que dice "becarios no son profesores”

La representante Jennifer Pedraza mostró pruebas en donde se reflejan inconsistencias en la experiencia profesional de la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya. En dichas pruebas aseguró que la funcionaria no fue profesora en Harvard y alteró dichos documentos para cumplir con la experiencia necesaria.

“La carta que nos responden de la Universidad de Harvard tenía claro que ninguna de sus vinculaciones ha sido como docente. La ministra hizo un doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia posdoctoral en Harvard, pero nunca como docente, como señala en su hoja de vida”.

En dichas cartas de Harvard según la representante, se demuestra que la funcionaria nunca fue vinculada como docente.

Sin embargo, la ministra hizo público certificado que acreditan su vinculación como investigadora postdoctoral de la Universidad de Harvard y coordinadora académica del certificado en estudios frolatinoamericanos en el Instituto de Investigaciones afrolatinoamericanas (Alari) de la Universidad de Harvard. Asegurando que allí se evidencia que desempeñó actividades administrativas, así como de docencia, en seminarios especializados e investigación, bajo los enfoques y las líneas de trabajo del Alari, tal como lo referencia en su hoja de vida.

No obstante, en la misma carta publicada por Olaya se traduce al español y se especifica que: “Tenga en cuenta que los becarios, becarios posdoctorales y asociados son nombramientos de investigación, no de enseñanza. Los investigadores no se consideran profesores”.

En esa misma línea, la representante Pedraza señaló que para ser profesor hay que pasar por un concurso y es realmente es un proceso crítico y difícil de pasar “los profesores que nos escuchan saben lo difícil que es conseguir una plaza de docente en una universidad o como se reporta si uno es profesor de cátedra, pero ni profesora de cátedra fue la ministra. Si a mí me llamaran para dictar unas clases en unos seminarios de 48 horas en la Universidad Nacional, yo no podría decir que automáticamente me volví profesora de la Institución”.

