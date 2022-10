MinCultura sanciona con millonaria multa al Club de Pesca por pintar tramo de muralla en Cartagena

Un año después de que las miradas del país entero se volcarán hacia Cartagena luego de que se aplicará una pintura amarilla sobre el tramo de muralla del Fuerte San Sebastián de Pastelillo, ubicado en el barrio Manga, el Ministerio de Cultura sancionó con una millonaria multa al Club de Pesca.

Los administradores de este bien patrimonial deberán pagar 300 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 281 millones de pesos.

“Imponer a la persona jurídica denominada Club de Pesca (…) la sanción de multa correspondiente a 7,395,76 Unidad de Valor Tributario equivaldrá a $281.068.463 (Doscientos ochenta y un millones sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos)”, señala la resolución.

En el documento de más de 60 páginas, el Ministerio de Cultura indica que quedó suficientemente demostrado que el Fuerte San Sebastián de Pastelillo, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación (Bicnal), fue intervenido sin autorización de las autoridades competentes; y que, pese a que la pintura fue retirada casi de manera inmediata, se puso en peligro su conservación.

“Quedó probado dentro del expediente que si bien no se causó una afectación sí se puso en peligro el bien jurídico tutelado al aplicar una pintura que no era la adecuada en el fuerte San Sebastián de Pastelillo, la cual debió ser retirada de manera casi inmediata con mecanismo que sin bien no generaron una afectación al Bicnal, si lo pusieron en peligro”, detalla otro de los apartes de la resolución que tiene fecha del 7 de octubre.

También se lee en el documento, que, aunque era procedente imponer la máxima sanción al Club de Pesca, equivalente a 500 salarios mínimos legales vigentes, no se hizo ya que estos actuaron con diligencia para devolver el fuerte a su estado inicial.

“Debido a que el Club de Pesca actuó con prudencia y diligencia acatando la orden de suspensión de la intervención, y procedió de manera inmediata a solicitar los permisos correspondientes para devolver el BICNAL a su estado anterior, estando al día de hoy reintegradas y reparadas las superficies, este despacho procederá a imponer la multa de 300 salarios mínimos legales vigentes”.

El Club de Pesca no se ha pronunciado sobre esta millonaria sanción.

