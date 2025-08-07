Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mindefensa asegura que problema en la Amazonía no es territorial, sino de criminalidad

Mindefensa asegura que problema en la Amazonía no es territorial, sino de criminalidad

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al problema de ocupación que hay entre Colombia y Perú por Santa Rosa y aseguró que a través del diálogo se puede resolver este problema.

Pedro Sánchez
General (r) Pedro Sánchez, ministro de Defenda
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 07, 2025 04:51 p. m.

Este jueves, 7 de agosto, en el marco de la celebración de la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro estuvo en Leticia, en la región de la Amazonía, junto a varios ministros de su gabinete en donde decidieron conmemorar esta fecha como "acto simbólico" por la disputa que hay entre Perú y Colombia por la isla Santa Rosa.

Esta es una región azotada también por grupos armados y, desde allí, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que todo puede solucionarse con diálogo refiriéndose a Santa Rosa.

"La diplomacia es el lenguaje de los pueblos hermanos, aquí la única amenaza que hay son los criminales que delinquen por acá, que afectan a ambas naciones incluso a Brasil. Pero aquí estamos es para trabajar más unidos, para fortalecer los lazos y estoy seguro que todo se resolverá con diálogo", indicó el ministro.

Es importante decir que la isla de Santa Rosa está ubicada cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia, habitada por unas 3.000 personas que han denunciado abandono estatal.

Las relaciones entre ambos países ya estaban deterioradas desde la destitución de Pedro Castillo. Ahora, Petro no reconoció a la presidenta Dina Boluarte, y Perú lo declaró persona no grata, retirando a su embajador en Bogotá.

Por otro lado, el ministro también se refirió al papel de la fuerza pública desde la Batalla de Boyacá hasta la fecha. Dejó un mensaje a todos los integrantes del Ejército y la Policía, a quienes él guía: "Venimos de un legado de valientes. Recordar le hincha a uno el pecho de orgullo y honor al saber que tenemos colombianos que están dispuestos a defender cada rincón de nuestra patria incluso con su propia vida", dijo.

Finalmente, hizo un llamado a los colombianos a que participen de esta celebración y a los jóvenes que se animen a prestar el servicio militar por el que se paga 1 millón de pesos. También informó que junto con la Policía de Leticia instalaron cámaras, para asegurar que toda la comunidad de Leticia esté segura.

Vista aérea de la isla Santa Rosa (abajo) frente a Leticia, Colombia, el 5 de agosto de 2025. Perú expresó el 5 de agosto de 2025 su "enérgica protesta" por las declaraciones del presidente de Gustavo Petro, que cuestionaban su soberanía sobre una isla amazónica en la frontera compartida entre ambos países, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
AFP

