Mindefensa Sánchez descarta cambios en la cúpula militar: “Estoy con los mejores”

El general (r) Pedro Sánchez descartó cambios en la cúpula militar y de Policía tras asumir como ministro de Defensa y hacer el respectivo reconocimiento de tropas. Según el jefe de la cartera, está con los mejores estrategas en materia militar y de policía activos en Colombia.

“Me encuentro con los mejores estrategas militares y policiales activos que tenemos en este momento. Ellos me enseñaron muchísimo, me formaron, me educaron, me orientaron. Y con ellos voy a continuar. Eso es claro”, indicó el ministro desde la Escuela Militar de Cadetes general José Maria Córdova, en Bogotá.

El ministro Sánchez agregó que la colaboración con la actual cúpula militar ha permitido construir una estrategia de seguridad robusta y efectiva, lo cual es crucial en un contexto de crecientes desafíos en materia de defensa y seguridad y orden público en Colombia.

“Además que han construido una estrategia supremamente fuerte. Que simplemente mi labor desde el Ministerio es desarrollar capacidades para ponérselas al servicio de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional que siempre le han expresado lo que requieren fortalecer”, enfatizó, señalando que el fortalecimiento institucional es una prioridad para su gestión.

Según el ministro de Defensa, la sinergia entre la experiencia de los estrategas militares, la Policía y las demandas operativas de las fuerzas de seguridad es el pilar para enfrentar de manera efectiva los retos actuales.