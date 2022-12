MinEducación pide medidas excepcionales para garantizar pago de obligaciones laborales a docentes

El ministro de Educación, Alejandro Gaviria , no ocultó su preocupación por el déficit que asciende al menos a dos billones de pesos y que ha llevado a que no sea sencillo cumplir con cumplir las obligaciones que tiene el Ministerio.

Es por esto que el Ministerio de Educación pidió a las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) desde el mes de agosto tomar medidas excepcionales con el fin de garantizar el pago de las obligaciones laborales de diciembre.

Publicidad

Para dimensionar el desfinanciamiento en el que se encuentra el Sistema General de Participaciones (SGP) se debe ser consciente de que el costo de la nómina para pagar a los profesores en el país ha aumentado más que los ingresos que tiene la bolsa de recursos que es el SGP.

“Para el año 2022, la bolsa de recursos creció 3,9% frente al año 2021, mientras que la nómina lo hizo en un 9,94%, razón por la cual, en la actual vigencia, el déficit para cubrir la prestación del servicio educativo es de $1.25 billones”, afirma el Ministerio.

Y es, según dijo Gaviria, el déficit en el sector educativo: “está teniendo implicaciones en tres aspectos: la primera, está dificultando la administración del sector, por ejemplo, este año tuvimos que dejar de girar los aportes patronales a el fondo de prestaciones del magisterio, lo que genera tensiones y problemas. El segundo, está frustrando ciertos planes, por ejemplo, los aumentos que el país requiere y que demanda en educación inicial no se están pudiendo dar; y tercero, está dificultando las conversaciones con el magisterio, las pretensiones que tiene el magisterio colombiano en cuanto ascensos en el escalafón".

Publicidad



"Eso necesita mayores recursos y con ese déficit no va a ser posible cumplir con esos compromisos”, añadió el ministro Gaviria.

Y es que desde septiembre se tuvieron que aplazar para los dos últimos bimestres del 2022 los aportes que deben realizar los empleadores a la seguridad social al Fondo del Magisterio, FOMAG. Esto dejó libre 1.1 billones para cubrir el déficit, aunque esos recursos se transferirán al fondo en enero del siguiente año.

Publicidad

Este aplazamiento dejó a las ETC que aseguraron que veían inviable hacer los pagos de nómina de diciembre, por lo que le Ministerio de Educación como “tomar otra medida excepcional, como el aplazamiento de los aportes del afiliado del último bimestre, recursos con los que las ETC lograban cumplir con las obligaciones salariales”.

A pesar de que el ministro aseguró que la situación es preocupante, indicó que no es “imposible". "La hemos manejado. No es como una enfermedad crónica que no encuentra formas de manejarla aquí, pero necesitamos un remedio definitivo que es la reforma al Sistema General de Participaciones”, dijo Gaviria.

Mientras esta reforma se cocina y se da el debate de si de dará su discusión en el primer o segundo semestre de 2023, ya se reactivó la Comisión de Alto Nivel para trabajar en el tema y llegar a un borrador de reforma constitucional en marzo del siguiente año.

Ante este llamado excepcional, algunas de las ETC decidieron acogerse a las medidas sugeridas por el Ministerio. Sin embargo, otras consideraron más conveniente otras soluciones dada su situación financiera.

Publicidad

escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: