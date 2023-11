Minhacienda plantea una reingeniería al PAE tras pedido de gobernadores electos de aumentar recursos

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a los recientes pedidos de los gobernadores electos asegurando que lo que debe ocurrir con el Programa de Alimentación Escolar, PAE , es una reingeniería completa.

“¿Por qué hay toda esa plata y tal mal servicio? Significa que los operadores no están haciendo una dieta saludable a los estudiantes. Están entregando paquetes, comida que no es de la mejor calidad. Y lo que se ha demostrado es que no es un problema de plata, es un problema de calidad. Porque además nos cobran unas porciones más caras que las que tendría una muy buena, una dieta equilibrada”, cuestionó Bonilla .

Y es que más temprano, 30 de los 32 gobernadores electos, le habían enviado una carta el presidente Gustavo Petro pidiendo que, para 2024, se duplicara el aporte que hace el Gobierno Nacional a la financiación del PAE.

“Necesitamos se duplique la participación de la nación en la financiación del programa, a fin de no de seguir generando un desequilibrio en la disposición de recursos disponibles por los Departamentos para la atención de otras necesidades, y de esta manera puedan financiar inversiones para garantizar la seguridad humana y justicia social, a través de una mejor calidad educativa, infraestructura, conectividad vial, salud, entre otros”, agregaron los gobernadores.

Los mandatarios insistieron en que hay completa disposición desde sus territorios para seguir impulsando el programa, pero es necesario revisar lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.

