Mininterior explica alcance de informe con versiones de posible montaje contra Ejército en Tierralta

A la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, llegó un grupo de personas armadas y vistiendo de camuflado, el pasado 11 de septiembre, se identificaron como presuntos integrantes de las disidencias de las Farc . Sin embargo, después se conoció que estas personas eran militares y habrían cometido violaciones a los derechos humanos en la vereda.

En las últimas horas se conoció una versión de un informe del Ministerio del Interior con información de que estos militares supuestamente habrían planeado la acción junto al Clan del Golfo para denunciar al Ejército. El Ministerio respondió que no es una conclusión, sino que hace parte de las múltiples versiones recogidas en las visitas realizadas en los últimos días.

“En el marco de nuestras tres misiones hemos recibido una serie de versiones de la comunidad y actores locales que nos indican que pudo haber irregularidades en el marco de los procesos de la fuerza pública y otra serie de intereses, nosotros lo que hemos hecho en este informe es recoger el conjunto de las versiones que hemos escuchado y elaborar un informe reservado a nuestros jefes, los ministros y el señor presidente, para que tengan en cuenta el conjunto de versiones en el territorio y puedan conocer la complejidad de la situación y tener a bien el avanzar en las distintas disposiciones que desde el alto gobierno se pueda dar”, señaló Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Y fue enfático en que ese informe: "No versa sobre responsabilidades penales, no versa sobre información de inteligencia, no tenemos competencia legal para eso, nuestro informe exclusivamente recoge el conjunto de las actividades desarrolladas por nosotros y el conjunto de versiones comunitarias, de comunidad internacional y de otros actores en la zona que nos pareció de suma importancia que pueda ser conocidos por el alto Gobierno”

“Se habla en particular de muchos aspectos, se habla de que la presencia del Ejército en la zona ha ocasionado algún tipo de violación a derechos humanos, otros dicen que había personas del Clan del Golfo, otros han planteado que lo que vemos es una estrategia para sacar al Ejército de la zona, yo quiero decir algo en concreto: el Estado colombiano no va a renunciar al control territorial en ninguna zona del país, tampoco es posible hablar de que cualquiera de esas versiones tienen asidero en la realidad, lo que hicimos fue hacer un resumen de las versiones y darle traslado, no tenemos una postura como Ministerio del interior”, puntualizó.

Consultado sobre un posible montaje, señaló que es “una versión de distintos actores en la zona, hemos tenido reuniones con actores estatales, con comunidades, comunidad internacional, actores humanitarios en la zona y hemos recogido múltiples versiones y lo que hacemos es ponerlas en conocimiento del señor presidente”.

Sobre las ONG y los abogados que llegaron a la zona donde se realizó la visita del ministerio, insiste Castañeda que el informe solo “con quienes nos encontramos, nos encontramos con tres asociaciones campesinas, nos encontramos con un grupo de abogados, nos encontramos con asociaciones indígenas y en ese marco pues escuchamos al conjunto de actores en el terreno, algunos externos, otros de las zona, y sin valoración por parte nuestra informamos quienes estaban allí y que tipo de rol estaban jugando de acuerdo a las versiones comunitarias”.

