Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Tolima, finalista

Ministerio de Defensa y Procuraduría se reunieron para revisar la compra de aviones Gripen

Ministerio de Defensa y Procuraduría se reunieron para revisar la compra de aviones Gripen

En medio de la controversia por la millonaria compra de aviones Gripen, el Ministerio de Defensa sostuvo una reunión con la Procuraduría para explicar el proceso de contratación, como antesala a su encuentro con la Contraloría, que ya advirtió que no ha recibido la información completa de este negocio.

Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

