Ministerio de Defensa y Procuraduría se reunieron para revisar la compra de aviones Gripen

En su plan para defender la compra de los aviones Gripen para reemplazar la flota de aviones Kfir, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este miércoles una mesa de trabajo con la Procuraduría para socializar la estructuración del proceso de contratación con el fabricante sueco, Saab.

Si bien el Ministerio Público no tiene ninguna actuación vigente sobre este contrato, que rodea los $16,5 billones, el ministerio pidió su acompañamiento para mantener los estándares de transparencia en la adquisición de las 17 aeronaves y los servicios complementarios.

Durante la sesión, el ministro y su equipo reiteraron que cada fase del proyecto ha sido abordada con rigurosidad técnica y siguiendo protocolos de planeación previamente establecidos. Asimismo, subrayaron que toda la información relacionada con la compra ha sido puesta a disposición de los organismos competentes, atendiendo a los principios de transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, considerados por la entidad como sagrados.

El encuentro se da previo al que tendrá este jueves el ministro Sánchez con la Contraloría, que sí ha emitido varias alertas por la falta de información sobre el proceso previo y la firma del contrato, del que no se tienen mayores detalles.



Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC Foto: Blu Radio

Y es que el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que su dependencia no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa.

La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2:00 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad, pues en una primera solicitud la respuesta fue que los datos tienen “carácter de reserva”.

El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos y por eso ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de liquidez.

Esta misma semana la multinacional sueca Saab defendió la transparencia del contrato firmado con el Gobierno colombiano, afirmando que no hubo intermediarios ni personas externas en el proceso y pide no comparar la oferta hecha a Colombia con la realizada a otros países, aunque no reveló los números fijos detrás de este.