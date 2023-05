Ministro del Interior admite que habrá negociación con narcos: “No le pongamos eufemismos”

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , en diálogo con CM&, pidió no ponerles “eufemismos a las cosas” y admitió que el Gobierno sí negociará con narcotraficantes.

El alto funcionario fue claro en indicar que, como ocurre en todo proceso de diálogo de este tipo, “hay que negociar con las personas que están al margen de la ley”. Lo dicho por el ministro va en contravía del pedido que había hecho hace algunas semanas el fiscal Francisco Barbosa, quien había hecho un llamado a no negociar con narcotraficantes.

"Cuando usted está en una bacrim, usted se financia de alguna manera. Ya no se financian atracando el Banco Agrario, no. Se financian con eso. Eso es parte de los delitos que van a tener que confesar y desmontar", dijo el ministro del Interior-

A la pregunta del periodista Yamid Amat sobre sí con el narcotráfico hay que negociar, el ministro respondió que sí: "En Colombia hay que negociar con la delincuencia si queremos acabar con la violencia".

Publicidad

Barbosa aseguró que la situación es bastante delicada en el país, que hay zonas donde el orden público tiene azotada a la comunidad, incluso confinadas a más de 250.000 personas.

Por ejemplo, en el Caucasia, por cuenta de un paro minero que se sabe está promovido por la organización criminal del Clan del Golfo.

En audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el pasado primero de marzo, el fiscal Francisco Barbosa denuncia un mecanismo para beneficiar a grandes capos del narcotráfico.

Publicidad

“No se puede negociar con narcos, primero no negociaciones de esa manera y no confundamos paz con narcotráfico. Las críticas que me han hecho han sido críticas que tienen que ver necesariamente con que básicamente están metiendo en la ‘paz total’ al narcotráfico. Les pido a los colombianos que me dividan eso de una vez y que ubiquen las discusiones donde tienen que ser”, puntualizó el fiscal.