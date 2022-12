Monitoreo de la ONU a cese bilateral con Farc inicia el próximo lunes

El jefe de la misión de la ONU para la observación y verificación del cese al fuego, el general Javier Pérez Aquino, aseguró que estarán en Colombia hasta que el país lo necesite y reveló que el monitoreo al cese bilateral comenzará el próximo lunes.



“No hay un tiempo, se nos dio la autorización de permanecer hasta lo que necesite y sea útil para Colombia, eso lo define el Consejo de Seguridad, pero no hay un tiempo límite”, dijo el oficial jefe de la misión.



“A partir del 7 de noviembre se va a empezar a hacer el monitoreo desde las sedes regionales, progresivamente se va a desplegar los observadores para que en enero esté todo el proceso logístico cuadrado”, agregó.



Sobre el cese al fuego bilateral, Aquino aseguró que comparte la postura del presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre su fragilidad si no se ponen unos límites en el tiempo.



“No quiero contradecir al presidente ni al ministro de Defensa. El tiempo evidentemente es fundamental, la fragilidad está en el tiempo. Si se va a extender en el tiempo será frágil, comparto lo que dicen sobre la fragilidad en el tiempo y en la medida en lo que se alargue se hará más frágil”, señaló.



Aquino resaltó el compromiso tanto del Gobierno como de las Farc para mantener el cese bilateral. “Lo que quiero enfatizar es la confianza y el compromiso de las partes, eso mantiene”, concluyó.