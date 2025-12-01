Mujer murió por bala perdida en ataque sicarial en Isnos, Huila; también hay un herido

Como Noralba Carvajal Rojas fue identificada la mujer que perdió la vida tras ser impactada por una bala perdida en un aparente hecho de sicariato que se presentó frente a un establecimiento público del municipio de Isnos, en el sur del Huila.

Según información de las autoridades, dos sujetos encapuchados abrieron fuego contra un hombre identificado como Jerson Uriel Rojas, quien resultó herido en el lugar de los hechos, mientras que la mujer, de 39 años, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial de la población.

El secretario de Gobierno de Isnos, Fabián Cuéllar, lamentó el hecho y dijo que ya tienen pistas de los presuntos autores que hoy enlutan a una familia del municipio: “Los sicarios propinaron cinco disparos contra la persona que iban a atacar. Lamentablemente, uno de esos disparos lo recibió la mujer de 39 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas en el hospital local”, manifestó el funcionario.

Agregó el funcionario de la administración municipal que los cuatro hijos de la madre de familia, víctima del vil ataque, quedaron bajo custodia de la Comisaría de Familia para garantizarles sus derechos.



Entre tanto, las autoridades, a través de cámaras de seguridad y otras evidencias recolectadas, adelantan las investigaciones para dar con la ubicación de los responsables.