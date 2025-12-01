En vivo
Mujer murió por bala perdida en ataque sicarial en Isnos, Huila; también hay un herido

Mujer murió por bala perdida en ataque sicarial en Isnos, Huila; también hay un herido

Según información de las autoridades, que se apoyan en cámaras de seguridad para esclarecer el suceso, dos sujetos encapuchados abrieron fuego contra un hombre.

