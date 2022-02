Mujer venezolana y su hija están varadas en El Dorado por no tener vacuna contra el COVID-19

En BLU Radio conocimos la historia de Susan Eliana Andrensen, una ciudadana venezolana que también tiene ciudadanía estadounidense, y que viajó a Colombia en compañía de su niña de 11 años con una visa especial que le permite estar en el país 10 meses para encontrarse con su esposo en Cúcuta.

A pesar de esto se encuentra varada en el Aeropuerto El Dorado pues alega que funcionarios de Migración no la dejan entrar al país por no estar vacunada contra el COVID - 19. La señora Susan sufre de arritmia cardiaca ventricular de alta carga, que le obliga a tener un aparato pegado a su cuerpo y por recomendación de sus doctores no se ha aplicado el biológico.

“Mi doctor de cabecera en Cúcuta, el doctor que me hace seguimiento me recomienda que no me aplique la vacuna por temas de salud porque algunas vacunas tienen como efecto secundario una miocarditis, que es el corazón se agranda y eso es peligroso para mí”, dijo Susan en diálogo con BLU Radio.

Ellas a pesar de no tener la vacuna tienen una prueba PCR negativa, sin embargo ese solo documento no les permite la entrada a Colombia por directriz del ministerio de Salud. Ahora ellas esperan en una sala especial del Aeropuerto El Dorado a que su situación sea solucionada.

“La niña está conmigo acostada en el piso tapándonos con la ropa que tenemos porque está haciendo mucho frío... Ya comió algo cerca de las 4 de la tarde y no ha vuelto a comer absolutamente nada”; agregó la mujer sobre la situación de su hija.

Desde Migración Colombia aseguran que este caso debe ser resuelto por el ministerio de Salud, que son quienes dan las indicaciones para el ingreso al país de ciudadanos extranjeros en medio de la pandemia.