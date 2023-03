"No creo que sea un efecto dominó": MinTransporte toma acciones para evitar crisis en mercado aéreo

Ante los recientes movimientos en el mercado aéreo colombiano, el Ministerio de Transporte dio a conocer su plan para evitar una crisis como la que se dio después del cese de operación de Viva Air.

La Superintendencia de Transporte emitió una orden administrativa hacia Ultra Air que busca que se tomen acciones para evitar un eventual cese de operaciones de la aerolínea de bajo costo.

Ultra Air, con esta medida, deberá activar un "plan de contingencia" que busque prevenir la suspensión o cancelación de rutas que afecte a usuarios. Además, la aerolínea debe mantener informado a los usuarios de la situación de sus viajes y si pueden cambiar.

Durante este jueves, 23 de marzo, entrará en vigencia esta orden administrativa y semanalmente Ultra deberá presentar el informe detallado para saber qué está haciendo la aerolínea en relación con la capitalización de la empresa y la garantías para proteger el pasivo por la venta anticipada de tiquetes.

"Es la primera de varias medidas que se van a adoptar dependiendo de lo que vaya pasando y lo que nos vayan reportando en especial porque Ultra dijo que tiene planes de capitalización", comentó la superintendente Ayda Lucy Ospina enfatizando en que esa medida está enfocada en proteger a los usuarios.

Mientras tanto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que esto hace parte de unas decisiones que salen fruto de la petición de la cartera de pedir a las aerolíneas que funcionan en el país sus estados financieros.

"Le solicitaré al presidente de Ultra que me envíe el estado de los vuelos y los aviones que tienen. Se viene la semana mayor y no podemos poder en riesgo a los viajeros en el país”, dijo.

Además, el ministerio va a activar en la aeronáutica civil un PMU para determinar cuáles son las acciones que se van a tomar para que los pasajeros de Viva Air que tenían vuelos se puedan reprogramar o asignar nuevos viajes con Avianca y Latam.

Ante esto se convocó un consejo aéreo extraordinario para analizar la situación del mercado aéreo colombiano.

La superintendente aseguró que Ultra no tiene indicadores financieros positivos y que esto se da por cuenta de las situaciones macroeconómicas como la inflación, el IVA de los tiquetes aéreos y el precio de la gasolina.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que el pasado miércoles, 22 de marzo, se reunió con su equipo en el despacho del Ministerio de Hacienda y trataron el tema del IVA en los tiquetes aéreos y, allí, el ministro Ocampo aseguró que esa determinación no se puede tomar a través del Plan Nacional de Desarrollo y que la medida costaría 1.2 billones de pesos, por lo que se está revisando las alternativas para que se baje el precio de los tiquetes.

Reyes se refirió a la decisión que tiene que tomar Avianca tras la luz verde que dio la Aeronáutica Civil a la integración con Viva Air.

“No es que Avianca tenga el sartén por el mango, es que ellos quieren integrarse. Lo tendría si la decisión fuese sí intégrense sin condiciones, pero aquí las condiciones de las autoridades aéreas colombianas cambian todo, como diríamos en aviación, cambia el plan de vuelo. Avianca no tiene una decisión fácil y menos Viva si se decidió que tampoco se integran. ¿Qué van a hacer ellos con los usuarios? Nadie está favoreciendo un monopolio u oligopolio, Avianca puede decir no me integro y mejor tomo yo los slots. Mucho cuidado en decir que aquí se le puso en bandeja de plata a Avianca, aquí lo que se buscó fue proteger a los usuarios”, dijo el ministro de Transporte.

El ministro enfatizó que esta decisión no crea un efecto dominó en el mercado aéreo colombiano, sino que el modelo de Ultra Air al ser de bajo costo se venden muchos tiquetes a largo plazo y lo que se busca es proteger a quienes tienen esos tiquetes.

"No se crea ningún oligopolio con la integración de Viva y Avianca, esta es una decisión que protege a los usuarios y deja la participación en un 54 % del mercado. En dado caso de que no se de la integración los derechos dé los usuarios quedan en el aire y las demandas pueden quedar en el contencioso administrativo por 10 o 15 años”, aseveró.

