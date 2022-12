No es imposible legalizar la coca ni hay que pedirle permiso a EEUU y Europa: expresidente Santos

El expresidente Juan Manuel Santos estuvo como invitado en la presentación del nuevo libro del analista político y senador Ariel Ávila, 'El mapa criminal de Colombia', evento en el que también participó el senador Humberto de la Calle.

El expresidente Santos señaló que considera que la política implementada por Colombia en los últimos años, mientras estuvo como ministro de Defensa y presidente, en la lucha contra el narcotráfico está totalmente equivocada. Y que por está razón eso hoy en día es un promotor de abolir la prohibición en el mercado de las drogas. También indicó que, para legalizar la cocaína en Colombia, no habría que pedir permiso ni a Europa ni a Estados Unidos.

Publicidad

"Yo digo que no es imposible legalizar la coca. ¿Qué Estados Unidos no nos va a dejar? A cuenta de qué le vamos a tener que pedir permiso a Estados Unidos... ¿O que Europa no nos deja? Señor embajador, ¿usted nos va a prohibir que nosotros legalicemos la coca para no seguir en esta tragedia?", indicó el expresidente Santos.

El expresidente hizo alusión al informe que la Comisión Global de Drogas publicó hace dos semanas en Colombia, y en el que se recomienda la abolición de la prohibición de todas las drogas, incluyendo la cocaína. También se refirió al informe de la Comisión de la Verdad, señalando que toda la violencia que ha vivido Colombia tiene alguna relación con el narcotráfico.

En cuanto a la región, indicó que desde México hasta Argentina, todos los países sufren un problema creciente de crimen organizado, y que, de ser necesario, deben reunirse para cambiar las convenciones en Naciones Unidas, si eso es lo que está impidiendo regular el comercio de las drogas, pues eso es lo único que permitirá que la paz total sea exitosa.

Escuche el podcast: Historias detrás de la historia