“No estoy protegiendo a ninguna clase política y también podría salir a protestar”: Nelly Villamizar

La magistrada Nelly Villamizar Peñaranda le dijo a BLU Radio que el auto que ordena decretar medidas cautelares para el paro del 28 de abril, no pretende invadir la esfera de la Congreso de la República, ni es un favor a ningún sector de la clase política del país.

“Ustedes ya me conocen y saben de mi talante y de mi honradez. No soy política, no lo he sido, no estoy protegiendo a ninguna clase política”, señaló la magistrada conocida también como la ‘madrina del río Bogotá’.

De hecho, la magistrada Villamizar expresó que comparte la desaprobación hacia el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno y que ella, como magistrada, también podría unirse a la jornada de protestas y manifestaciones convocada por el comité nacional del paro.

“Como magistrada también podría salir a protestar y estoy de acuerdo con que la reforma tributaria y muchas medidas a nosotros los magistrados nos afecta grandemente. El año pasado se nos descontaron 20 millones de pesos del sueldo con destino a dar protección a los más desfavorecidos por la pandemia”, comentó.

La magistrada acepta que el controvertido auto que fue proferido por ella se “filtró” con algunos “errores” como señalar al fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en vez de Diego Molano y de señalar el 21 de abril y, no el 28 como fecha de las movilizaciones.

“En un principio se filtró un auto que yo misma, en el afán de que se diera a conocer esta medida para que se tomen medidas por parte de las autoridades y los propios manifestantes, se cometió ese error” y agregó que el auto es un llamado a que se tomen medidas y no restringe, no limita el derecho constitucional a las manifestaciones. pues su decisión está ajustada a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.