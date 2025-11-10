No hay información de que Petro esté contemplando expulsar a John McNamara: vicecanciller

En medio de la culminación de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea (CELAC-UE) en Santa Marta, el vicecanciller Mauricio Jaramillo conversó sobre los complejos resultados de la declaración conjunta del evento y abordó la escalada de la crisis diplomática con Estados Unidos.



Detalles sobre la declaración CELAC-UE

La cumbre concluyó recientemente con una declaración conjunta que, no obstante, no fue adoptada por todos los participantes. El vicecanciller Jaramillo aclaró que, aunque la declaración fue el resultado de una negociación compleja entre 60 delegaciones, Venezuela y Nicaragua manifestaron su inconformidad.

Específicamente, Nicaragua decidió no acompañar el texto en su conjunto, mientras que Venezuela se retiró del apoyo a la declaración. Jaramillo señaló que, como presidencia pro tempore, Colombia buscó un equilibrio que respetara la soberanía y las sensibilidades de cada delegación. Aunque el resultado no satisfizo los intereses de Venezuela en algunos puntos sensibles, el vicecanciller agradeció que Venezuela decidiera retirarse en lugar de bloquear la declaración, lo cual lamentan, pero ven como una fórmula para expresar el disenso.

Cumbre de la Celac - UE

Se presume que uno de los principales puntos de fricción fue el relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Jaramillo confirmó que el párrafo sobre Ucrania generó posturas encontradas entre varios países latinoamericanos. Finalmente, se optó por mantener el párrafo, pero dejando en claro que existen estados con serios reparos respecto a la manera en que se expresa la preocupación por la guerra. El vicecanciller enfatizó que el multilateralismo es crucial precisamente para tramitar estos desacuerdos que, según él, serán cada vez más comunes en América Latina.



Crisis diplomática con EEUU: llamado a consultas del embajador

En relación con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro confirmó que llamaría a consultas al embajador Daniel García-Peña. Este llamado se da debido a la circulación de una imagen donde se muestra al presidente Petro y a Nicolás Maduro vestidos como prisioneros estadounidenses, lo que se liga a un supuesto plan para sacar al presidente del poder.

El vicecanciller calificó las declaraciones de Trump sobre el presidente Petro como "declaraciones inaceptables" que desconocen al presidente como símbolo de unidad nacional y jefe de Estado. Estas se suman a un conjunto de acciones consideradas "inamistosas" contra Colombia.



A pesar de la gravedad de la situación, Jaramillo confirmó que la relación bilateral se mantiene en el más alto nivel y Daniel García-Peña sigue siendo embajador. Sobre la posible expulsión de John McNamara, el encargado de negocios de Estados Unidos, el vicecanciller fue enfático: "el presidente no lo ha confirmado. Esta es una decisión que corresponde exclusiva y únicamente al presidente de la República. La Cancillería no ha tomado esta dirección y no se debe especular al respecto".

John McNamara, encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá

"El mismo presidente no ha confirmado hasta el momento de que se vaya a expulsar al encargado de negocios John McNamara, y quien ejerce las veces de de embajador. Entonces, yo pues creo que no hay que especular mucho al respecto. Es una decisión que corresponde única y exclusivamente al presidente de la de la República", dijo.

Y agregó, "Esa es una decisión que solamente el presidente puede tomar hasta que el presidente no confirme. No, no se puede dar eso por descontado. Nosotros no, yo no tengo ninguna información de que el presidente esté siquiera contemplando esa esa decisión. Esa es una decisión que toma el presidente de la República, sobre todo por la sensibilidad que se tema reviste y el presidente ha sido muy claro".

