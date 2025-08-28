“No hay intención de una intervención”: canciller dice que EE. UU. no atacará a Venezuela

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que Estados Unidos no tiene planes de llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En entrevista con El Espectador, la jefa de la diplomacia colombiana descartó la posibilidad de un golpe y señaló que, aunque la coyuntura regional atraviesa por un escenario sensible, la información oficial recibida de Washington confirma que no existe intención alguna de intervención.

Colombia descarta una arremetida militar en Venezuela

Villavicencio explicó que la posición del Gobierno colombiano se definió tras diálogos directos con delegados estadounidenses, incluido el embajador John McNamara y congresistas de origen colombiano que recientemente visitaron el país. Según relató, de esos encuentros se concluyó que “no hay intención de una intervención”.

Aunque reconoció que “hay un momento de tensión que normalmente no se da” debido al despliegue de buques estadounidenses en aguas internacionales del Caribe, la canciller aclaró que estas operaciones forman parte de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

El tema de buques que hacen interdicción en aguas internacionales es una cuestión que hace mucho tiempo existe en la coordinación militar y que es conocida por nuestras fuerzas de seguridad. Pienso que hay un momento de tensión que normalmente no se da, pero los estándares de esa coordinación y de esas acciones que buscan profundizar en la lucha contra las drogas son los que se han estado haciendo. Esa coordinación es conocida por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad, de tal manera que no ha estado por fuera de los estándares en los términos establecidos. puntualizó.

Relación con Venezuela

En cuanto al vínculo bilateral, Villavicencio fue clara en precisar que Colombia no reconoce las elecciones recientes en Venezuela. “Colombia no ha cambiado su posición respecto al tema electoral; las actas no se presentaron y no se reconocen esas elecciones”, dijo. Sin embargo, destacó que la relación con Caracas se mantiene a nivel de Estado.

La canciller subrayó que existen lazos históricos, sociales y económicos ineludibles: “Compartimos más de 2.500 kilómetros de frontera con Venezuela (…) tenemos cerca de 3 millones de colombianos en diferentes ciudades y municipios de Venezuela, y tenemos también cerca de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos que residen en nuestro país o que tienen algún nexo con Colombia”.

Sobre el sistema político venezolano, Villavicencio afirmó que “Venezuela es un Estado que ha tenido unas herramientas democráticas”, aunque reconoció que en los últimos años los procesos electorales no han mostrado la transparencia esperada.

Venezuela es un Estado que ha tenido unas herramientas democráticas, que tiene unas instancias en donde últimamente han devenido en situaciones no muy ajustadas a lo que sería un proceso electoral, con toda la transparencia, y eso es lo que hemos dicho. Pero, en términos generales, tiene unos poderes legislativos, tiene un gobierno, y lo que no quisiéramos es que eso se deteriorara. Nuestra relación se circunscribe a que también haga parte de los procesos de integración, como el tratado de la cuenca amazónica, porque hace parte de la Amazonía y debe implicarse también para compartir y para corresponsabilizarse de políticas que afectan a la región. dijo la canciller.

Publicidad

Lucha contra el narcotráfico

La ministra también se refirió a la certificación anual que Estados Unidos realiza sobre la lucha contra las drogas. Se mostró optimista: “Vamos bien y creo que nos van a certificar”.

Aseguró que, pese a la complejidad del fenómeno, Colombia ha avanzado en estrategias de sustitución de cultivos, formalización de tierras y reducción de la tendencia de crecimiento de la hoja de coca. Reiteró que estas acciones han tenido reconocimiento internacional.

Pasaportes y transición tecnológica

En otro punto de la entrevista, Villavicencio se refirió a la transición en la expedición de pasaportes. Explicó que desde el 1° de abril de 2026 entrará en vigencia un nuevo modelo con chip y mayores medidas de seguridad. Aclaró que “no ha habido un aumento en el valor del pasaporte” y que la fase actual busca garantizar continuidad mientras se fortalece la capacidad técnica de la Imprenta Nacional.

Publicidad

Finalmente, la canciller envió un mensaje a los ciudadanos: “Total tranquilidad y más bien les hago una invitación a las más de 116.000 personas que han solicitado pasaportes y que no los han recogido, a que los puedan recoger en el punto donde fueron a solicitarlos”.