Madre en Villavicencio clama por medicamentos para su hija en condición de discapacidad

En las instalaciones de la Nueva EPS en Villavicencio, la madre de una joven identificada como Sara Dayana Agudelo clama por una atención digna para su hija, quien padece una condición de discapacidad.

Según Paola, la EPS lleva varios meses sin entregar los medicamentos que se requieren para brindarle calidad de vida a la joven.

“Llevamos dos meses sin antoconvulsivos, pañales y otros insumos necesarios para proporcionar calidad de vida a mi hija. También estamos esperando unos potenciales evocados auditivos que le enviaron hace más de un año, pero no han sido autorizados”, señaló.

Esta madre denuncia que, a pesar de dos tutelas y un incidente de desacato, la condición de su hija empeora y la Nueva EPS no hace nada.

“No han realizado una junta de espasticidad para poderle aplicar a mi hija la toxina botolinica", dijo.

Por ahora, la mujer se mantiene en la nueva EPS esperando un milagro y buscando respuestas para mejorar la calidad de vida de su hija.