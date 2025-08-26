Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cartel de los Soles
CNE
Tensión EEUU-Venezuela
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Madre en Villavicencio clama por medicamentos para su hija en condición de discapacidad

Madre en Villavicencio clama por medicamentos para su hija en condición de discapacidad

La mujer amenaza con tomar se la nueva EPS por incumplir con la atención media de su hija.

Medicamentos.jpg
Medicamentos //
Foto: Unplash
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: agosto 26, 2025 04:21 p. m.

En las instalaciones de la Nueva EPS en Villavicencio, la madre de una joven identificada como Sara Dayana Agudelo clama por una atención digna para su hija, quien padece una condición de discapacidad.

Según Paola, la EPS lleva varios meses sin entregar los medicamentos que se requieren para brindarle calidad de vida a la joven.

“Llevamos dos meses sin antoconvulsivos, pañales y otros insumos necesarios para proporcionar calidad de vida a mi hija. También estamos esperando unos potenciales evocados auditivos que le enviaron hace más de un año, pero no han sido autorizados”, señaló.

Esta madre denuncia que, a pesar de dos tutelas y un incidente de desacato, la condición de su hija empeora y la Nueva EPS no hace nada.

“No han realizado una junta de espasticidad para poderle aplicar a mi hija la toxina botolinica", dijo.

Por ahora, la mujer se mantiene en la nueva EPS esperando un milagro y buscando respuestas para mejorar la calidad de vida de su hija.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Villavicencio

Noticias de hoy