"No hay vías": el problema que se suma a los carrotanques parqueados en La Guajira

Una gran polémica ha surgido en torno a los 40 carrotanques que tienen como objetivo la distribución de agua a la zonas más necesitadas, que permanecen parqueados en La Guajira.

Con una capacidad de 16.000 litros, estos vehículos hoy no están siendo usados para lo que se compraron, que era “reforzar la capacidad de abastecimiento”, de acuerdo con lo dicho por el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad de Gestión Nacional de Riesgos de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla.

En diálogo con Mañanas Blu, Irama Movil, lideresa indígena de La Guajira, habló sobre la situación en el departamento, que históricamente se ha conocido como una zona con escasez de agua y la necesidad de la población para que dichos carrotanques entren en funcionamiento lo más pronto posible.

Sin embargo, la lideresa reconoció que una de las dificultades del departamento es su infraestructura en las vías, lo que de acuerdo con ella, resulta ser una de las razones por las cuales es difícil que estos camiones se movilicen.

"Un camión pesado al hacer un trayecto hacia un punto donde la vía no está en condiciones, el camión muy seguramente se va a varar tan sólo con que caiga en un hueco, se va a varar inmediatamente y no va no va a seguir porque es demasiado pesado", dijo.

En ese sentido explicó que la comunidad está confiada en que la situación se pueda solucionar con prontitud; "que puedan prever los próximos tanques que ya están comprometidos y designados para el departamento de La Guajira. Ellos puedan llegar con todo lo suministrado para que no haya estas demoras y estos retrasos".

La lideresa además, contó que debido a la sequía que se vive en departamento, cuando los 40 carrotanques que están parqueados entren en funcionamiento, el problemas no va a acabar, porque adicional al abastecimiento, los problemas estructurales deben ser atendidos.

Cabe recordar que el director de la UNGRD, Olmedo López, anunció hace unos días que a partir de esta semana empezarán a distribuir el preciado líquido en ellos.

El funcionario, que fue blanco de fuertes cuestionamientos en los últimos días por la situación antes descrita, aclaró que los 40 carrotanques no se encontraban parqueados por situación de abandono, sino porque están siendo adaptados con mangueras, bombas y los respectivos seguros todo riesgo para garantizar un óptimo funcionamiento.

