“No he dicho que se deban suspender los contratos vigentes para exploración de petróleo”: Petro

"Lo que busca el mundo es una industria descarbonizada", sentenció el senador Gustavo Petro en diálogo con Mañanas BLU al explicar su propuesta sobre la exploración y explotación de petróleo en Colombia, la cual generó toda una polémica días atrás.

Petro aclaró que su propuesta es suspender la exploración de búsqueda petróleo, esto, para generar una transición en el país, pero que los contratos vigentes continúan.

“Yo no he dicho suspender los contratos vigentes (…) Explorar y explotar es diferente, explorar puede durar años. Los contratos de exploración siguen, yo no dije que iba a suspenderlos”.

Nosotros hemos dicho que cesar exploración, cesar contratos de exploración, es decir, el Gobierno no inicia y no los prohíbe, porque esto es una soberanía del Gobierno. Según nuestra Constitución, el petróleo, el carbol y todo lo del subsuelo es de la nación añadió.

