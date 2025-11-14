En vivo
No hubo conciliación: Juliana Guerrero no asistió a la audiencia con Jennifer Pedraza en la Corte Suprema

No hubo conciliación: Juliana Guerrero no asistió a la audiencia con Pedraza en la Corte Suprema

Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, no acudió a la cita en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde debía intentar conciliar con la representante Jennifer Pedraza, a quien denunció por presunta calumnia.

