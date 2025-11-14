No hubo conciliación: Juliana Guerrero no asistió a la audiencia con Pedraza en la Corte Suprema

La audiencia de conciliación programada para hoy 14 de noviembre entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero no pudo realizarse.

Guerrero, quien es la denunciante en este proceso por presunta calumnia, no asistió a la diligencia citada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Según señaló Pedraza a la salida del alto tribunal, Guerrero había solicitado el aplazamiento de la audiencia, petición que fue negada por el magistrado encargado. “Ella pidió un aplazamiento que fue negado por la Corte Suprema. Estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte”, informó la congresista.

Pedraza recordó además que, paralelamente, existe una denuncia penal en curso contra Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, que incluye también a las personas que firmaron el cuestionado título académico de la exasesora. “Pedimos que la investigación también se enfoque en el papel de la Fundación Universitaria San José en el marco de estas denuncias”, añadió.



Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero. Foto: Fundación San José y Blu Radio

Juliana Guerrero denunció a la representante tras las revelaciones públicas sobre presuntas irregularidades en sus títulos profesionales, lo que desencadenó una controversia nacional sobre la existencia de posibles redes de “títulos express”.

La congresista sostuvo que la ausencia de Guerrero podría estar relacionada con la nueva información que ha salido a la luz en las últimas semanas. “Entiendo yo que esto puede deberse a que cuando ella me denuncia no se sabía todo lo que hoy se conoce. Entiendo que a eso se puede deber su inasistencia”, afirmó Pedraza.

Finalmente, Pedraza realizó un llamado directo a Guerrero para que contribuya a esclarecer si detrás de los cuestionados títulos hay estructuras más amplias. “La invito a que hable y diga si en todo este tema de los ‘títulos express’ hay poderes más grandes involucrados”, concluyó.

La Corte Suprema deberá ahora definir los pasos a seguir tras la inasistencia de la denunciante, que impidió la realización de la conciliación obligatoria en este tipo de procesos.