Fiscal Barbosa califica a Petro de dictador; lo acusa de usurpar funciones al decir que es su jefe

En diálogo con Mañanas Blu, el fiscal general Francisco Barbosa, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por decir, desde Europa, que él, por ser jefe de Estado, es su jefe, en contravía con lo que establece la Constitución.

Barbosa consideró que la relación con el presidente Petro está en máximo deterioro y fue más allá: le pidió que sea claro y que de una vez se declare dictador.

“Si Petro cree que es mi jefe que me declare insubsistente y dé un golpe de Estado judicial”

"Si el presidente de la República cree que es mi jefe, pues entonces que proceda de forma inmediata a declarar una insubsistencia del fiscal general de la Nación y se establezca entonces un golpe de estado judicial en Colombia y entonces se plantea de una vez las caras frente a qué tipo de persona estamos. Lo que no puede admitirse es que un presidente de la República se convierta en una especie de dictador en Colombia, pasando por encima de la constitución y de la ley", puntualizó.

El fiscal manifestó que el presidente dio un paso grave contra el respeto de la independencia de poderes y por eso expondrá el caso en la Asociación Iberoamericana de Fiscales, que él preside, y añadió que espera un pronunciamiento de la justicia colombiana.

Sobre las razones que originaron la pelea con el primer mandatario, que viene desde el proyecto del paz total, iniciativa con la que dice estar de acuerdo y apoyar, el fiscal Barbosa dijo: “A partir de enero se empiezan a producir unos fenómenos, y yo creo que el eje central de esta discusión se presenta cuando el presidente de la República firma unos decretos solicitándome que saque de la cárcel o que le levante la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a unos narcotraficantes y líderes del Clan del Golfo y de Los Pachencas, sin existir ningún tipo de sustento jurídico. Ese es el origen de todo esto. Entonces, cuando la gente dice que el fiscal general está reaccionando o el fiscal general no me gusta la manera como lo dice, discúlpeme, es que yo no estoy aquí para que le guste o no le guste a la gente lo que yo hago. Yo lo que estoy haciendo es defendiendo la institucionalidad colombiana”.

“El presidente Petro no lee completo”

Luego de la polémica declaración, el presidente Petro habló nuevamente a los medios y leyó el artículo 115 de la Constitución, en el que habla de las funciones del presidente como jefe de Estado. A esto Barbosa dijo que el presidente no leyó el artículo completo.

“L que pasa es que como él no lee completo, entonces él debería más bien dedicarse a leer la completa la Constitución Política de Colombia y leer las funciones que hablan de la división de poderes en Colombia. Parece que él está convencido de que aquí las ramas del poder público son subalternas de él. Eso significaría el fin del Estado de derecho. El elemento central de la constitución política en la parte orgánica, que es la parte donde se determina el funcionamiento del Estado, señala que hay separación de poderes y colaboración armónica. Esa colaboración armónica se establece en el marco de las competencias de cada uno. La rama ejecutiva cumple unas funciones. Por eso él es el jefe de Estado, jefe administrativo, pero él no es el jefe de la Rama Judicial del poder público, ni él es el jefe del Legislativo”, dijo.