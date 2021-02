No se hace Estado viendo el mapa político: fiscal Barbosa responde a críticas sobre su gestión

A propósito de las críticas que ha recibido porque no se conocen resultados de procesos tan polémicos como el de Odebrecht, el fiscal general, Francisco Barbosa , entregó un balance sobre su administración para informar sobre logros alcanzados en delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Dijo Barbosa que se pasó de ser una entidad centralizada en Bogotá a estar en los territorios conociendo las dinámicas de las regiones, para así poder combatir la criminalidad.

En este país no se persigue la criminalidad ni se hace Estado simplemente viendo el mapa político. El único mapa es cuando ustedes sobrevuelan el país y ven que no hay límites geográficos, ahí se dan cuenta que lo que hay que hacer es actuar con el mapa en la mano, como digo yo con amor a Colombia y con herramientas legales que nos permitan perseguir la criminalidad en itinerancia sostuvo el fiscal.

Por eso, enfatizó que su política es estar en los territorios.

“Usted no puede hacer gerencia de una entidad como esta desde una pantalla, porque usted corre el riesgo de que le apaguen la pantalla y de que pierda la gobernabilidad de la Fiscalía. Yo sobre esa base he avanzado en la estrategia y el poder ir a las regiones me ha permitido decirles a mis funcionarios que establezcan estrategias de acercamiento a la ciudadanía desde el punto de vista de su localidad, eso quiere decir primero responderle rápido a la ciudadanía en los hechos que repugnan y que los preocupan”, puntualizó.

Además, señaló el jefe del ente acusador, que el trabajo en las regiones y los grupos de alto nivel han permitido darle al país importantes resultados en materia de esclarecimiento de delitos como los homicidios.

Incluso, dijo que el esclarecimiento de homicidio a líderes sociales pasó del 52% al 64% y sobre el feminicidio, que en 20 departamentos del país tienen una tasa de avance de un 100%.

Hemos esclarecido el 70% de crímenes colectivos en Colombia en 20 días en promedio, ¿cómo lo hemos hecho? Con todo el aparato, con equipos élite de más de 100 personas, con cohesión de grupo y conocimiento geográfico lo hemos podido resolver. Tenemos el 94% de femicidio esclarecido en Colombia, lo recibí en el 74%. En los temas de homicidios en las grandes ciudades los tenía en 27%, Bogotá lo tenemos en el 41%, Medellín lo tenemos ya casi en el 30%, estamos trabajando en la intervención temprana y tardía de los expedientes informó el fiscal.

El fiscal Barbosa hizo énfasis en que han perseguido a los delincuentes que se han apropiado de recursos públicos para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

"Hoy hay organizaciones criminales que están alimentándose de los recursos públicos en diferentes lugares del país y sobre eso tenemos que avanzar”, indicó.

Finalmente, dijo el fiscal, se fortaleció la capacidad institucional para brindar acceso remoto y seguro a los sistemas de información y de apoyo que permiten que la entidad no pare en ningún momento. Por ejemplo, se hizo una inversión de 106.000 millones de pesos en renovación tecnológica en 871 sedes y se tiene un presupuesto para este año de 163.000 millones para todo lo que se ha denominado un proyecto que busca el fortalecimiento TIC y el expediente digital.

Asimismo, afirmó que ya están en marcha proyectos en materia de infraestructura como la construcción de nuevos búnkeres en Cali, Popayán, San José del Guaviare y Barranquilla y la entrega de sedes adecuadas en Santa Marta, Armenia, Cartago y Palmira.