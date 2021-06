“No tengo jefe político, ni Petro ni Robledo y no me retracto”: Nelson Alarcón sobre polémico video

El docente Nelson Alarcón, directivo del sindicato Fecode que aglutina a profesores del país, habló en Mañanas BLU sobre un video suyo en el que dijo que las protestas del paro nacional son tácticas "de largo aliento" para derrotar "al Centro Democrático, la ultraderecha y llegar al poder en el 2022" .

"Es una charla con unos compañeros dirigentes. No estoy hablando nada malo. No me voy a retractar absolutamente de nada, mal haría . Estoy asumiendo y aclarando el contexto en que se habla", declaró Alarcón.

"Mi intervención fue de unos 11 minutos y el video hay que verlo en ese contexto. Cuando hablo de política es para transformar ese país. ¿Cómo se transforma este país? En las urnas . Derrotar al Centro Democrático que hoy gobierna nuestro país", añadió el sindicalista.

Alarcón dijo que sus declaraciones fueron legítimas y negó que desde Fecode se esté apoyando alguna candidatura en específico.

"No se trata de negar. No pueden aseverar algo que no corresponde a la realidad, el colombiano por naturaleza es un sujeto político. Mal haría en poner nombres como el de Petro o Robledo", afirmó.

"Hoy hay más de 50 candidatos presidenciales. A nadie le estamos haciendo campaña. Le hacemos campaña a que el país se transforme. No tengo jefe político, soy un actor político", complementó.

En el polémico video, Alarcón se refiere a las elecciones de 2022 y confiesa que el objetivo es “llegar al poder”.

“Esta es una de las tácticas: aquí tenemos que robustecer el movimiento, esto es para largo aliento. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en el 2022”, dice.

