No vemos ni justicia, ni verdad, ni reparación: víctimas de secuestro de las Farc ante la JEP

Las víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc narraron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) las graves consecuencias que quedaron en sus vidas después de ser privados de su libertad; haciendo claridad en que, hasta el momento, no sienten que ha habido ni verdad ni reparación por parte de los exmiembros de la guerrilla, argumentando, además, que se sentían olvidados por parte del Estado.

El exgobernador del Meta Alan Jara cuestionó unos planos entregados por la guerrilla sobre las zonas en las que tenían a los secuestrados y en los cuales se veía salas de televisión.

“Hay detallitos en esos planos que no son ciertos. Hay un plano que tiene como cinco salas de televisión, ¿o qué otra cosa sería “TV”? Que dice ahí ‘sala de TV’. Eso no es cierto, eso es peor que las camitas”, manifestó Jara.

Sobre los tratos crueles e inhumanos el exgobernador manifestó “que ya han sido aceptados los comparecientes, debo decir que declaraciones como las de la senadora Sandra Ramírez(…), me sentí profundamente ofendido, dolido porque no son ciertas”. pic.twitter.com/yeFj5VnuTz — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 4, 2021

En otros testimonios, las víctimas explicaron que las secuelas del secuestro van desde consecuencias económicas hasta afectaciones a la salud y pérdida de capacidad del trabajo.

Juan Miguel Rodríguez hacia parte de la Policía cuando fue secuestrado en San Adolfo, Huila. “Para muchos policías y soldados regulares del Ejército no hay nada. Soy reciclador de oficio porque es en lo único en que me he podido desempeñar, no me dan trabajo en nada más”.

Publicidad

Juan Miguel Rodríguez es la última víctima de secuestro en presentar sus observaciones. El exmiembro de la Policía preguntó ante la Sala “¿Por qué me echaron?” después de que recuperar la libertad. Agregó: “Hoy soy reciclador de oficio, es lo único en lo que me pude desempeñar”. pic.twitter.com/gVkaq4KThy — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 4, 2021

Muchos de ellos, como José Omar Benítez, víctima de secuestro extorsivo en Chaparral, Tolima, en el año 2005, le exigieron a los exmiembros de las extintas Farc que aporten verdad plena y expliquen las razones por las cuales los secuestraron a ellos o a sus familiares. Asimismo, pidieron que aporten información que permita ubicar a los desaparecidos.

“Las Farc recibieron beneficios, pero se quejan que los acuerdos no se cumplen. Así como ellos expresan sus inconformidades yo tengo derecho de expresar mi sentir en que no avanzan en resultados concretos. Los procesos son más largos y sin respuestas de fondo”, comentó Benítez.

Por último, algunas víctimas le exigieron al Estado que los tenga en cuenta, pues se sienten abandonados e incluso le solicitaron a la JEP exigir respeto y verdad.

Alexander García, quien fue víctima de secuestro en dos ocasiones, le dijo a la magistrada relatora del caso de secuestro, Julieta Lemaitre, que le hubiera gustado que cuestionara más a Alfonso López, conocido en la guerra como ‘Efren Arboleda’ y quien falleció por COVID recientemente, durante su versión en la JEP.

“Le digo con mucho respeto que me dolió que no lo haya cuestionado. No me gustó la forma tan simple magistrada como le preguntaba a Efren”, aseguró García.