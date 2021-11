Nuevo caso de discriminación en Villavicencio: le exigen a joven peluquearse para graduarlo

En las últimas horas se conoció la denuncia de una madre de familia frente a lo que podría ser un nuevo caso de discriminación escolar en la ciudad de Villavicencio.

Según Martha Aguirre, la denunciante, el rector del colegio Jhon F. Kennedy estaría obligando a su hijo de 17 años a cortarse el cabello, de lo contrario no se podría graduar.

“El rector y el coordinador de convivencia me están exigiendo que mi hijo tiene que cortarse el cabello para dejarlo graduarse en la ceremonia, o si no, no lo dejan graduarse”, aseguró.

El estudiante de último grado ya tiene los paz y salvo académicos y financieros para su grado. Adicional, ya cuenta con carta de aceptación de dos universidades a donde aspira poder estudiar.

La madre de familia, además, denunció comentarios que ella califica como despectivos de parte del colegio hacia su hijo.

Publicidad

“El rector respecto a mi hijo me dijo que entonces el día que él se quisiera poner aretes y tacones entonces él iba a ser lo que se le daba la gana, siendo despectivo con mi hijo”, añadió.

BLU Radio consultó con la secretaria de Educación del municipio, Ivón Ubaque, quien aseguró que no conocía de manera detallada el tema; sin embargo, rechazó ese tipo de comportamientos y afirmó que se iba a iniciar la investigación correspondiente.