Obras inconclusas en el Huila superan los 5.3 billones de pesos: Contraloría

El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, llegó a Neiva para inspeccionar varias obras consideradas de alto riesgo o elefantes blancos; es decir, proyectos inconclusos en el departamento del Huila. Durante su recorrido, entregó detalles del inventario de obras que permanecen inconclusas en el departamento y los recursos comprometidos.

“Tenemos un inventario de 5,3 billones de pesos en proyectos críticos aquí en el departamento, de los cuales 5,1 billones corresponden a la concesión vial Neiva–Campoalegre–Pitalito–Santana Ramos–Mocoa. Ese es el proyecto que tiene el 90 % de los recursos comprometidos más importantes aquí en el departamento. Tenemos obras de infraestructura educativa, plazas de mercado y viviendas de interés social que son parte de las obras que aspiramos se puedan terminar en el Huila”, señaló el vicecontralor. El delegado del ente de control advirtió que las obras de infraestructura continúan siendo un lunar crítico en la gestión pública, al representar una alta pérdida de recursos del Estado.

“El sector de infraestructura sigue siendo el de mayor riesgo. Ahí tenemos la concesión vial, una obra que se encuentra en estado crítico. La obra de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) es otro proyecto que ha generado gran preocupación en la Contraloría y que actualmente está en litigio. Se requiere una inversión aproximada de 18.000 millones de pesos para poner en funcionamiento este importante centro educativo”, precisó el funcionario. Además, el vicecontralor destacó que en los últimos tres años se han recuperado nueve obras, con una inversión que supera los 67.000 millones de pesos, gracias al seguimiento de la Contraloría y al acompañamiento ciudadano.

“En el departamento del Huila hemos logrado entregar, en estos tres años, nueve obras por un valor de 67.000 millones de pesos. Actualmente, tenemos tres obras bajo la lupa de la Contraloría que deberían finalizarse el próximo año y representan una inversión de 11.000 millones de pesos”. Zuluaga también inspeccionó la construcción de la torre materno-infantil del Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano. El proyecto, que inició con apenas un 1,22 % de avance físico, hoy alcanza el 73,25 %.



“Vale la pena recordar que esta obra ingresó a la estrategia Compromiso Colombia hace año y medio, con un avance físico de 1,22 % y un 1,7 % de avance financiero. Actualmente presenta una ejecución física del 73,25 % y financiera del 75,29 %”, destacó el funcionario. Finalmente, resaltó que este proyecto de infraestructura no ha requerido adiciones presupuestales ni prórrogas en el tiempo, lo que garantiza su entrega dentro de los plazos establecidos y con el presupuesto inicial. Una vez finalizado, beneficiará a más de dos millones de habitantes del departamento.