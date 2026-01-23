Ocupación de salas de urgencias en Manizales está en 80%; piden hacer uso racional de este servicio

La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) informó que la ocupación de camas en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de Manizales se sitúa actualmente en el 80 %, situación que evidencia una alta presión sobre la capacidad hospitalaria de la ciudad.

La información fue entregada por Mónica Villarreal Peña, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) de la DTSC, quien explicó que este nivel de ocupación representa un escenario de alerta, debido a que varias IPS registran cifras críticas.

Entre las instituciones con mayor nivel de ocupación se encuentran la Clínica La Presentación, Servicios Especiales de Salud, el Hospital Departamental Santa Sofía y la Clínica Ospedale.

Según la funcionaria, este comportamiento del sistema puede derivar en riesgos de contención hospitalaria y generar limitaciones en la atención de nuevos pacientes, especialmente en los servicios de alta complejidad.

Ante este panorama, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a través del CRUE, hizo un llamado a la comunidad para hacer un uso racional de los servicios de urgencias, recordando que una urgencia corresponde a una condición médica que pone en riesgo inmediato la vida.

La entidad reiteró la importancia de acudir de manera adecuada a los servicios de salud y priorizar los casos que realmente requieren atención urgente, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario en el departamento.