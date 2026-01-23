En vivo
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Ocupación de salas de urgencias en Manizales está en 80%; piden hacer uso racional de este servicio

Ocupación de salas de urgencias en Manizales está en 80%; piden hacer uso racional de este servicio

Este nivel de ocupación representa un escenario de alerta, debido a que varias IPS registran cifras críticas, así lo confirmó Mónica Villarreal Peña, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) de la DTSC.

