Ofrecen millonaria recompensa por casos de homicidios en el sur del Huila

Luego de un consejo de seguridad que se cumplió este martes, 9 de diciembre, en el municipio de Isnos, Huila, las autoridades determinaron ofrecer una recompensa de hasta 17 millones de pesos para quien entregue información oportuna y les permita esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de tres casos de homicidios ocurridos en menos de 15 días en esa localidad.

El alcalde de Isnos, José Alfredo Muñoz, informó que la policía ha recaudado videos de cámaras de seguridad y demás evidencias, con las que han avanzado en la identificación de los posibles autores de los recientes asesinatos donde una de las víctimas es una menor de ocho años de edad.

Homicidios. Foto: AFP.

“La administración municipal se solidariza con las familias de las víctimas con los hechos de homicidios ocurridos en los últimos días, como alcalde de Isnos, la Policía y el Ejército hemos definido ofrecer una recompensa de hasta 17 millones de pesos para quien suministre información veraz que les permita a las autoridades capturar a los responsables de estos crímenes” dijo el mandatario local José Alfredo Muñoz.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Alvarado, de 23 años de edad; Noralba Rojas, de 39 años y la menor Laura Fernández de 8 años, quien murió tras ser alcanzada por una bala perdida en un hecho de sicariato cuando departía con su familia la noche de las velitas.



En el caso de Noralba Rojas Carvajal, otra de las víctimas que también perdió la vida por una bala perdida en otro hecho de sicariato donde resultó gravemente herido un hombre, permanece en estado crítico en un centro asistencial del departamento.