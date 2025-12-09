En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ofrecen millonaria recompensa por casos de homicidios en el sur del Huila

Ofrecen millonaria recompensa por casos de homicidios en el sur del Huila

Entre las víctimas hay una menor de ocho años que murió por una bala perdida en un hecho de sicariato la noche de las velitas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad