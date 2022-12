Ojalá pierda el plebiscito, no para la guerra, sino para cambiar acuerdos: Uribe

En entrevista con Blu Radio el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el último acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc en La Habana es una trampa a la democracia y aseguró que se está igualando a ese grupo guerrillero con el Estado colombiano. (Vea acá también: Acuerdo hace de Cuba una constituyente y del Congreso una notaría: Claudia López ).

“Se está reconociendo a las Farc de igual a igual, las cosas no son como las llamen sino como los son, han reconocido a las Farc como un actor igual al Estado colombiano (…) Así quieran blindar al grupo terrorista con el Consejo de Naciones Unidas o depositando los acuerdos en la convención de Ginebra, esta impunidad total donde no hay justicia, viola el estatuto de la Corte Penal Internacional, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Uribe.

El ahora senador del Centro Democrático aseguró que las víctimas seguirán siendo las principales damnificadas de estos acuerdos pues considera que las Farc no aportarán nada para su reparación y por el contrario tendrán la posibilidad de ser elegidos políticamente. (Lea acá también: Mientras Farc entra a institucionalidad, otros parecen salir de ella: Barreras ).

“Le da poder de elegibilidad política a los responsables, viola los derechos de las víctimas, las Farc es el grupo terrorista, el mayor cartel de cocaína del mundo y no aporta un centavo para su reparación”, indicó el exmandatario.

Uribe aseguró que este último acuerdo es “es una trampa a la democracia” y que fue acomodado a última hora dentro del trámite que surge el acto legislativo en el Congreso de la República, además indicó que es necesario que el Gobierno y las Farc se siente a modificar los acuerdos y por esto considera necesario que gane el NO en el plebiscito impulsado por la Casa de Nariño.

“Lo mejor es que el Gobierno perdiera el plebiscito, no para la guerra, sino para que el Gobierno y las Farc se sienten a modificar los acuerdos”, dijo Uribe.

El senador indicó que el Gobierno le ha quitado la autonomía al Congreso de la República y señaló que lo ha llevado a tal punto que no se le puede llevar la contraria a las intenciones de la Casa de Nariño.

“El Gobierno nacional le ha quitado la independencia al Congreso desde el punto de vista político y lo legitima desde el punto de vista jurídico, no hay posibilidades de discrepar con el Gobierno (…) pueden decir que es un acuerdo especial, le están dando alcance de tratado, pueden decir sí o no, pero no lo pueden modificar, si se modifica algo el Gobierno va a decir que no se puede porque el país entraría en guerra”, concluyó el exmandatario.