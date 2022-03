¿Cómo debe enfrentar el país el actual terrorismo urbano ad portas de elecciones presidenciales?

La explosión en Bogotá que provocó la muerte de dos menores y que se adjudican las disidencias de las Farc pone al país frente a un debate sobre seguridad nacional. Este martes, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, expertos analizaron la actual situación de orden público que amenaza no solo la estabilidad en la capital del país, sino además en ciudades principales como Cali y Medellín.

Sobre el tema opinaron: Ariel Ávila, senador electo de Alianza Verde; Alejandro Eder, especialista en políticas de Seguridad Internacional y Resolución de conflictos; y Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades.

“Aquí estamos hablando de crimen organizado. Bogotá debe pasar de cinco unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, a unas siete como todas las ciudades”, dijo Ávila, quien aseguró que una normalización del orden público solo se daría después del mes de julio, una vez se haya llevado a cabo el proceso electoral.

“Lo ocurrido en Bogotá desde hace mucho tiempo se viene denunciando. No puede basarse la seguridad en los intereses individuales. Los gobiernos que han pasado por acá han dicho que eso no existe. Eso no puede seguir siendo así. La realidad nos muestra que el crimen se está tomando el país”, declaró Quijano.

“No podemos seguir viviendo en un país donde la mitad de la población vive marginada”, opinó Alejandro Eder, quien consideró que una importante responsabilidad del fenómeno del detrimento del orden público obedece a razones del orden social y económico.

