“La gente en El Plateado no rechaza la presencia de la fuerza pública”: alcalde de Argelia

Después de haber sido secuestrados, más de 100 soldados en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, departamento del Cauca, por se negarse a salir de la zona, como es su deber constitucional de estar en cada rincón del territorio colombiano, fueron liberados este fin de semana.

Tras este hecho, el Ejército habló sobre “una posible instrumentalización y amenazas a la población civil de El Plateado y las veredas cercanas del corregimiento por parte de la estructura Carlos Patiño".

Para referirse a esta situación y a estas denuncias de instrumentalización, se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Argelia en Cauca, Jhonnatan Patiño, quien dijo que la misma comunidad no rechaza la presencia de la fuerza pública.

"El Plateado, como tal, había aceptado la presencia del Ejército, que ya llevaba ahí una semana aproximadamente, desde antes de elecciones, hasta el día en que ocurrieron los hechos, hechos que no fueron realizados por la gente de ahí, de El Plateado, sino que fue gente que las disidencias llevaron o hicieron llegar desde otras veredas, incluso de otro municipio que es el Tambo, que está más hacia el norte", inició explicando el alcalde.

En ese sentido, el mandatario confirmó que la esa asonada para sacar a los militares fue orquestada por los mismos disidentes de las Farc.

"Eso es conocido. Eso no es un secreto, incluso hay unos audios que son, pues públicos en donde dicen bueno, todos tienen que ir, el que no vaya, tendrá que irse de la zona y le van a quitar sus cosas, etc. Incluso, en El Plateado había gente que decía que les iban a quemar las casas en caso de que no salieran", puntualizó Patiño.

Asimismo, se refirió a la historia del acuerdo que existía entre el Gobierno nacional y las disidencias para que el Ejército entrara a El Plateado y se retirara el martes de la semana pasada.

"Pues no, no sé si haya sido un acuerdo, pero sí hubo un comunicado del Estado Mayor Central en donde decía: 'Bueno, el Ejército vendrá, estará en las elecciones y tendrá que salir el treinta o el o el primero'. El Ejército, por su parte, pues por lo menos unos generales calificaron de que eso era un absurdo, porque el Ejército puede estar en todos lados donde del territorio", detalló.

Sin embargo, el Ejército al final dijo que lo que el presidente había determinado era que el Ejército solamente saldría de El Plateado una vez la Policía ocupara el sitio que ellos estaban ocupando en ese momento.

"La Policía estaba lista en Popayán para entrar, pero evidentemente en El Plateado, si no hay un ejército que que cubra la zona y que proteja también la estación, pues la estación queda absolutamente vulnerable al grupo armado. O sea, no, no sería viable colocarla ahí si no hay garantías de seguridad para los mismos funcionarios públicos, en este caso la Policía", dijo el alcalde.

