"Si no es porque los niños están en vacaciones ocurre una tragedia": alcalde de Cartagena del Chairá

El alcalde del municipio de Cartagena del Chairá , Edilberto Molina, habló en Noticias de la Mañana BLU, sobre el atentado que se vivió el pasado viernes 10 de junio, en ese sector del Caquetá, en el que un explosivo dirigido a una patrulla de la Policía dejó cuatro muertos, entre ellos un menor de edad.

“Ocurrió en una vía del casco urbano, es una vía alterna que tenemos alterna, ya que en la principal se están haciendo trabajos de construcción. Una patrulla iba circulando y al pasar se activan dos artefactos explosivos. Pierden la vida tres personas, entre ellas un menor de edad”, dijo.

Sobre las afectaciones aledañas al lugar de la zona, el alcalde mencionó que, ese lugar, es muy transitado y cerca queda una institución educativa.

“No solo es una vía, en ese punto queda no solo una escuela, un centro de acoplo de construcción, una fábrica de quesos, casas, viviendas, un centro recreacional, es un sector muy poblado.. La explosión ocurrió a 200 metros de un colegio, si no es porque están en vacaciones ocurre una tragedia. Ver esta situación no tiene nada justificable”, mencionó.

Sobre el explosivo, Molina explicó que ya un equipo especializado está identificando el artefacto, pero que, aun así, el suceso pudo ser peor.

“Los técnicos de antiexplosivos dicen que es un dispositivo de alto poder. Se buscaba acabar con el vehículo de la policía. Al parecer estaba ubicado al lado izquierdo de la vía. Fue un dispositivo manejado a control remoto, es decir que, posiblemente estaban monitoreando la patrulla en el momento que pasó por el lugar. Es un hecho que lamentamos, pero, aun así, la situación pudo ser peor. Quien activó el explosivo sabía que pasaban por la zona personas civiles, y niños, y aún así lo hizo explotar”, explicó.

Sobre las reacciones de los habitantes del lugar, Molina dijo que: “El municipio esta consternado. La verdad lo que se vivió fue una situación muy compleja. Es un retroceder de 15 años en el tiempo. Esta familia queda destrozada por el ataque terrorista”.