Organismos de control no son instrumentos de chantaje político: Claudia López a Procuraduría

La alcaldesa Claudia López manifestó su respaldo total al gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (Renobo), Juan Guillermo Jiménez, luego de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de las obras para la construcción del proyecto ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’.

De acuerdo con la alcaldesa, los organismos de control son de control, no coadministradores ni mucho menos instrumentos de chantaje político , esto por su puesto refiriéndose a la Procuraduría General de la Nación. “Todo nuestro respaldo a Juan Guillermo, toda mi gratitud y mi respaldo. Hemos actuado de manera correcta, conforme a la ley, a lo que no hemos cedido es a chantajes políticos y no cederemos nunca”.

“Para eso no existen los organismos de control. A ese chantaje y de abuso de poder no ha cedido esta alcaldesa y esta alcaldía nunca y no cederá”, dijo la alcaldesa de Bogotá.

Sobre la investigación también habló el gerente de Renobo, Juan Guillermo Jiménez, dijo que tiene su conciencia tranquila de que todo se hizo conforme a la ley y que están listos para responderle a la Procuraduría por lo que requiera. “Con mucha certeza, tranquilidad y con mucha claridad le daremos las explicaciones requeridas a la Procuraduría. Con la conciencia en alto estamos tranquilos de que hemos hecho un proceso juicioso durante 4 años”.

Es de recordar que el alcalde electo Carlos Fernando Galán señaló a través de 'X' que ese proyecto tiene que frenarse y así se lo solicitó a la alcaldesa saliente.

