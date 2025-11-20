Organizaciones alertan 96% de impunidad en casos de violencia sexual contra menores de edad

Frente al Búnker de la Fiscalía General de la Nación se llevó a cabo un plantón convocado por Aldeas Infantiles S.O.S. y la iniciativa 'Soy su Voz', con el fin de exigir la implementación efectiva de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), creada por ley en 2022, pero que aún no opera con los recursos necesarios.

Según Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles S.O.S., la alerta es grave, debido a que en Colombia más de 50 niños son víctimas de violencia sexual cada día, casos con un 96% de impunidad, pues solo cuatro de cada 100 menores llegan a tener justicia con procesos que pueden tardar hasta nueve años. “Esa es la razón por la que estamos aquí frente a la Fiscalía General de la Nación para decir basta con esto y para decir que tenemos que reforzar los mecanismos que tenemos para bajar la impunidad y desincentivar la comisión de estos delitos”, afirmó Reyes.

La organización, presente en Colombia por más de 50 años, señala que una de las principales causas de separación de menores de sus familias es la violencia sexual, muchas veces ocurrida dentro del núcleo familiar. Por este tipo de situaciones en los últimos 13 años , 173 mil niños ingresaron al sistema de protección por violencia, y alrededor de un tercio de estos casos están relacionados con violencia sexual.

El director de la organización explicó que uno de los principales obstáculos para que la Uenna cumpla su función es la falta de recursos humanos y financieros. “Faltan recursos financieros porque no cuentan con el personal especializado suficiente para atender la cantidad de casos que tienen que atender en las distintas regionales. Es un esfuerzo conjunto: de la Fiscalía, del Gobierno Nacional y de la sociedad en su conjunto, para eliminar los obstáculos en beneficio de los niños y niñas y para denunciar estas situaciones intolerables”, indicó.



El plantón busca llamar la atención sobre la urgencia de operar con plena capacidad esta unidad, reforzar la investigación de delitos contra la niñez y reducir la impunidad que persiste en Colombia, asegurando que los menores víctimas de violencia reciban justicia y protección efectiva.