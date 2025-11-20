En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / JEP imputa a 30 militares, incluidos tres generales (r), por falsos positivos en Meta

JEP imputa a 30 militares, incluidos tres generales (r), por falsos positivos en Meta

Los oficiales son señalados por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, cometidos entre 2002 y 2007. La Sala de Reconocimiento estableció vínculos entre el Ejército y el Bloque Centauros de las AUC.

