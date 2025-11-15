En vivo
JEP exhuma en Carepa los cuerpos de tres víctimas de desaparición forzada atribuidas a las Farc

JEP exhuma en Carepa los cuerpos de tres víctimas de desaparición forzada atribuidas a las Farc

Según explicaron desde la Jurisdicción Especial para la Paz, la ubicación de las fosas fue posible gracias a la información entregada por la Corporación Cordobesa del Desplazado.

