JEP citó al exsenador Julio Manzur por hechos relacionados con el conflicto armado en Urabá

Este 14 de noviembre fue el día en el que el exsenador Julio Alberto Manzur Abdala estuvo en la sede principal de la JEP en Bogotá para rendir cuentas sobre su vínculo con hechos perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento de Córdoba. Manzur estuvo acompañado por víctimas del conflicto armado en una sala espejo en la ciudad de Montería.

Hay que recordar que Manzur se sometió de manera voluntaria como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública y fue vinculado de manera inmediata por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y por supuestos vínculos con las AUC.

Lo que esperan las víctimas es que el exsenador aporte información que permita esclarecer el presunto control burocrático y la afectación de procesos electorales por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región del Urabá. Además, que entregue información sobre los fenómenos criminales ocurridos en el departamento de Córdoba en los que habría tenido participación Manzur.

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz explicó que esta diligencia que se hace con el exsenador no es un trámite formal, sino que es un espacio para que Manzur explique su papel frente a los hechos del conflicto en la región de Urabá y las afectaciones causadas a comunidades y víctimas.



Finalmente, mencionar que la audiencia es presidida por la magistrada Nadiezdha Henríquez, relatora del Caso 04, que investiga los hechos más graves del conflicto armado entre 1986 y 2016 en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.