‘Otoniel’ reaparece y su defensa pide anular proceso que está a punto de llegar a juicio

Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ , reapareció este jueves, 13 de octubre, en una audiencia preparatoria de juicio por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, entre otros. El exjefe del Clan del Golfo estaba con el traje naranja característico de las prisiones en Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de su reaparición, la noticia está en que su defensa pidió anular el proceso, que se lleva a cabo en el Juzgado 7 Penal del Circuito de Medellín, por una serie de irregularidades.

Publicidad

“Me permito solicitar la nulidad de la aprobación de la acusación realizada por la señora juez, entre otros aspectos, porque al aprobarla se aceptó él retiró del concierto para delinquir para traficar estupefacientes, violando norma constitucional, disposiciones normativas que la desarrollan y derechos fundamentales como el debido proceso”, manifestó Jorge Luis Gutiérrez, abogado de Otoniel.

Captura de vídeo

Y es que, según el abogado, la Fiscalía cometió dichas irregularidades para facilitar la extradición de ‘Otoniel’ a Estados Unidos, proceso que se realizó en mayo de 2022, tras su captura el pasado 23 de octubre de 2021.

Frente a la solicitud de la defensa, la Fiscalía pidió negar la nulidad, argumentando que no retiró el cargo de concierto para delinquir. “Una cosa es retirar un cargo y otra, retirar un fin de ese cargo. (…) La Fiscalía lo que buscó fue aclarar, no eliminar el cargo; no está renunciando a la persecución penal por el cargo”, señaló el fiscal del caso, Mario Burgos.

La audiencia este viernes continuará a las 8:30 de la mañana y se espera que la jueza emita su decisión sobre la nulidad del proceso.

Publicidad

Alias ‘Otoniel’ fue, en su momento, el hombre más buscado de Colombia; incluso, tras su captura, el expresidente Iván Duque lo comparó con el excapo del narcotráfico Pablo Escobar.

Publicidad

Escuche el podcast: Lo más viral, historias en la red