Otty Patiño: “Se agotan las posibilidades de paz con el ELN; patean la lonchera”

En entrevista con Blu Radio, el comisionado de Paz de Colombia, Otty Patiño, expresó su creciente preocupación ante la falta de compromiso del ELN en el proceso de paz. Patiño describió cómo la situación ha llegado a un punto crítico, donde las posibilidades de alcanzar una paz duradera con el grupo guerrillero parecen cada vez más remotas.

El comisionado Patiño subrayó que lasconversaciones con el ELN están efectivamente congeladas desde marzo o abril, una situación que ha frustrado los esfuerzos del gobierno por avanzar en un cese al fuego duradero.

"En este momento no hay mesa, en la práctica no hay mesa", afirmó Patiño tras referirse a la falta de avances significativos en las negociaciones. A pesar de la firma de algunos acuerdos, como el "acuerdo 28", no se ha logrado retomar las reuniones formales, dejando al proceso en un estado de parálisis.

Además, Patiño señaló que el ELN abandonó su participación en el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego desde octubre del año pasado. Esto ha permitido que continúen los ataques contra la infraestructura colombiana, especialmente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, una de las principales arterias de transporte de petróleo del país. Estos ataques, que han sido repetidos y numerosos, no solo afectan la economía nacional, sino que también generan una sensación de inseguridad y desconfianza en el proceso de paz.

¿Qué busca realmente el ELN?

A la pregunta de Néstor Morales sobre las intenciones del ELN al continuar con estos ataques, Patiño fue claro al afirmar que el grupo busca presionar al Gobierno para obtener concesiones que ya han sido discutidas y resueltas en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, para Patiño, estas demandas son en su mayoría ilógicas y demuestran una falta de voluntad real por parte del ELN para abandonar el camino de la violencia y reintegrarse a la vida civil.

"Están perdiendo la oportunidad de la paz y se está creando una fisura muy fuerte entre las bases del ELN y la población que alguna vez los apoyó", destacó Patiño.

El comisionado también mencionó que la postura del ELN ha generado un desgaste significativo en la paciencia del gobierno. Según Patiño, aunque el gobierno de Petro ha mostrado una disposición continua para dialogar, el ELN no ha demostrado con hechos su voluntad de paz.

“Creo que ya se está agotando las posibilidades están agotando las maneras, digamos que el gobierno ha hecho la oferta de tal manera que ellos están golpeando, pateando la lonchera, como se dice”, enfatizó.

Patiño fue enfático al señalar que, aunque el gobierno no ha roto el diálogo, es el ELN quien ha tomado esa decisión, al no cumplir con los acuerdos previamente establecidos y al continuar con acciones violentas que solo socavan el proceso de paz.

“De manera que la gasolina que tiene esos diálogos se ha agotado enormemente. Ellos son los únicos que pueden echarle de nuevo gasolina al tanque de las de los diálogos y de las negociaciones”, dijo el comisionado.

Repercusiones en la política exterior

Un tema adicional que surgió en la conversación fue la reciente visita del excanciller Álvaro Leyva a Caracas, la cual generó controversia y especulación sobre su relación con el proceso de paz con el ELN. Patiño aclaró que Leyva no contaba con una misión oficial del gobierno para dichas gestiones y que sus acciones podían generar confusión en un momento ya de por sí delicado para las relaciones exteriores de Colombia.