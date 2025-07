Paro arrocero: Gobierno tiene listo borrador de acuerdo para levantar bloqueos

Tras una nueva jornada de negociaciones en medio del paro arrocero, el sector logró un acuerdo preliminar con el Gobierno nacional para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde, lo cual representa un avance significativo dentro de las peticiones del gremio.

Sin embargo, este consenso no significa directamente que los bloqueos se vayan a levantar, pues los arroceros aseguran que hace falta la aprobación por parte de las industrias y un acta que ratifique los compromisos alcanzados.

"No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras", afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros.

Paro arrocero en Santander. Suministrada.

El sector asegura que está a esperas de que el Gobierno nacional presente el borrador ante los voceros del paro, quienes deberán verificar que los acuerdos estén presentes en el documento que se entregará a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En caso de que haya un visto bueno, los bloqueos podrían empezar a levantarse gradualmente.

Para la jornada de este jueves, 24 de julio, se tiene prevista una nueva mesa técnica entre el Gobierno y los miembros del Comité Nacional de Paro Arrocero, en la que se solicitará dejar claro cuál será el mecanismo para compensar a los agricultores que no lograron entrar a la resolución, así como los compromisos que quedaron pendientes tras el acuerdo del pasado marzo.

Desde el gremio esperan que para antes del mediodía esté listo el acta de compromiso y la resolución en la SIC para tomar la decisión de levantar los bloqueos en los nueve departamentos del país, tales como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y los Santanderes.